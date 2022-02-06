Ловушка для единороссов

Социалистическая революция в России произойдет в следующем году. Ее заметные признаки возможны даже в конце нынешнего. Потому что единороссовский режим попал в спираль саморазрушения, и подобно наркоману.

То есть, он вынужден бороться с социально-экономическим упадком и народным недовольством лошадиными дозами внешнеполитического авантюризма и шовинизма. Но санкции и риски с оттоком капитала подтачивают внутреннее состояние еще больше. Это ухудшение увеличивает протестные настроения с падением рейтингов; отсюда очередная доза шовинизма «для лечения» – и неизбежная ломка нарастающих санкций и рисков. Засасывающая воронка.

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И в том-то и дело, что социально-экономический упадок, инициирующий весь этот процесс, не остановим. К примеру, вся бюджетно-налоговая политика единороссов убивает экономику; и рассматривать денежно-кредитную политику вне этой связи бессмысленно. Если налоги перекачены наверх, и если сверхцентрализованные вложения не эффективны, то питательная почва для инфляции проявится хоть так, хоть этак. Центробанк может лишь реагировать в такой среде в лучшую или худшую сторону, но не отменить ее.

Но все же иной оппонент начнет кивать на общеизвестную кубышку, на хороший платежный баланс, на золотовалютные резервы и бла-бла-бла. Мол, Россия готова ко всему. Но это квасной патриотизм. Вот блогеры Рябов (Спайделл) и Сергей Блинов популярны на финансовую тему, и их можно привести для пущей наглядности. Первый больше по доллару и Штатам, и показывает, почему инфляция будет хотя бы импортируемой; а вот второй доказывает фактически, что резервы бессмысленны насчет крепости рубля. Потому что продажа валюты сокращает реальную денежную массу, это приводит к распродаже активов, отсюда падение их цены, но тогда конвертация рублей обратно в доллар, и опять падение курса.

Говоря просто, но верно, не в коня корм. Продавать валюту для укрепления рубля, конечно же, можно и нужно, но в нормальной экономике. А коль единороссовская экономика в одном месте пониже спины, то корм и переводится в известную субстанцию безо всякой пользы.

Поэтому Центробанк, подозревая это, не столько продает валюту, сколько поднимает ключевую ставку. Но тогда экономика останавливается, и хрен редьки не слаще. Отсюда наркомания не только политическая, но и экономическая. Хотя, с чего и пошел разговор, политика и является концентрированным выражением экономики.

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Следовательно, ловушка для единороссов заключается в том, что «скрепы» не помогают, а загоняют в могилу. Припадки милитаризма и шовинизма хороши для наркотической эйфории, но ускоряют общий и смертельный исход.

Но все же конкретнее. Одна из политических проблем заключается в том, что буржуазное и так называемое местное самоуправление – ПОЛНАЯ ЧУШЬ. Даже логика говорит об этом. Это что же, местное самоуправление существует – а региональное и федеральное отсутствует?!.. Бред. Ясное дело, что самоуправление народа должно быть во всей стране, и подобно свежести булгаковской рыбы. Поэтому отдельное понятие в виде «местного самоуправления» бессмысленно.

А еще точнее, такой обман нужен для диктатуры олигархии, и чтобы с мест драть, а вниз по чайной ложке. Вот когда налоги распределять, «местные» де малозначительны и не достойны. А когда социально-экономическое развитие районов стоит колом; не барское это дело. Коль «самоуправление», выкручивайтесь сами. Издевательство, и ничто иное.

Нет уж, реальная демократия в виде зрелой Советской власти будет выглядеть принципиально иначе. Еще раз, никакого отдельного «местного самоуправления» не существует в природе. Народовластие должно быть сверху-вниз и снизу-вверх. Но первый и незрелый вариант Советской власти лишь переборщил с федеральной компетенцией и нехваткой региональной и районной. Второй и современный вариант учтет это, и региональные и районные компетенции увеличатся путем реального хозрасчета. Но сам принцип народовластия ни то, что не исчезнет, а улучшится. Потому что Верховный Совет будет ответственным за все, и за социально-экономическое развитие районов не в последнюю очередь. А раз так, он и вынужден обеспечить свою ответственность налогами и ресурсами.

Вот и выходит, что буржуазное «местное самоуправление» вроде бы дает свободу, но оставляет нищим. Спрашивается, кому нужна такая «свобода», оборачивающаяся трансфертной скудостью и кредитной эксплуатацией. А Советская власть налагает обязанности по тому же пятилетнему плану абсолютно открыто – но поэтому и вынуждена обеспечить соответствующими правами, налогами и ресурсами. И что свободнее и прогрессивнее?!.. Риторический вопрос.

Кстати, именно отсюда вытекают конкретные механизмы «разделения властей» в одном случае; и механизмы демократического централизма в другом. Чтобы эксплуатируемый народ не бунтовал, капитализму нужно «подстраховаться» весьма трудно сменяемым мэрством. А подлинному народоправству нужны мэры, как собаке пятая нога. Вот вам председатель Совета, вот его заместитель для исполнительных дел – и сменить председателя в случае чего, а уж о заместителе и говорить нечего, можно одной депутатской сессией. Разве что настоящий хозрасчет нужен в виде фабзавкомов и СТК, и чтобы финансово-организационные мощности трудовых коллективов переизбирали депутатов быстрее. Ну так, еще лучше.

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Вся история с Украиной и НАТО, и несмотря на политический пафос – истерия. Видите ли, Кремль не видел продвижение НАТО раньше – и прозрел только сейчас. Да ерунда все это. А вот то, что внешнеполитическая и поэтому шовинистическая накачка потребовалась немедленно, и для отвлечения внимания трудящихся – это факт, и вследствие заметной динамики социально-экономического ухудшения. Жирок «нулевых» истратился полностью. А в результате значительной инфляции, да на фоне мизерного МРОТ, тем более.

Но единороссы выиграют копейку, проиграют рубль. То есть, они ускорят свою кончину недооценкой решимости запада. Запад нуждается в шовинистической заварухе тоже и не менее, поэтому нашла коса на камень. Марксистская классика подтвердилась еще раз; и межимпериалистические противоречия приближают социалистическую революцию.

По всем расчетам, кардинальные перемены должны начаться в следующем году. И даже в конце нынешнего. Иной читатель не поверит, смотря на спокойствие за окном. Но так все и происходит. Историки знают прекрасно, что обыватели не готовы к радикальным переменам никогда. Когда рабочие и матросы входили уже в Зимний дворец, театры и рестораны были заполненными. Богатенькому та же инфляция, что с гуся вода. Временное недоразумение. А вот то, что трудящемуся уже на еду не хватает, до ума не доходит.

Поэтому, если Кремль не справится с инфляцией, и она сорвется в галоп – а очень похоже, что так и будет – то социально-экономическое ухудшение наступит гораздо быстрее. Буквально с сегодня на завтра. Следовательно, ну и пусть единороссы лезут в ловушку «скреп». Туда и дорога; и никакие кубышки не помогут (а даже разожгут костер еще быстрее). А вот российским социалистам надо готовиться уже сейчас. Нужно знать альтернативу в образе современного Советского Союза в том числе. Чему автор и способствует, и в чем смысл статьи.