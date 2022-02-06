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Московский листок

Риторика против НАТО может сделать президентские выборы во Франции

Опубликовано 06.02.2022 в разделе комментариев 0

франция нато
Риторика против НАТО может сделать президентские выборы во Франции

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что страна выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах.

"Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков…Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты", - сказала Ле Пен в субботу, выступая в Реймсе на встрече со своими избирателями.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов, но кроме Марин Ле Пен, у нас известен только глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. У которого, кстати, в прошлый раз были шансы выйти во второй тур. На прошлых выборах, кстати, он заметно обошел Ле Пен.

Правда, ему за 70, но в качестве кандидата он все еще перспективен.

Но вопрос НАТО, который подняла Ле Пен, весьма эффектен.

Во-первых, Франция уже выходила из НАТО при Де Голле.

Во вторых, НАТО для Франции ничего не дает - колоний у нее уже почти нет, а ее территории в Европе даже близко никто не угрожает. Тем более, что Франция ядерная держава, а ее армия все еще самая сильная в западной Европе. Таким образом, членство в альянсе для Парижа - чистый перевод деньгам (военные расходы Франции съедают более 2 процентов ВВП)... На риторике против НАТО Ле Пен может серьезно прибавить себе голосов.

А.Б.



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