Объявляем футурологическую мобилизацию

С 5 февраля 2022 года проводится седьмой сезон международного литературного конкурса социально - политической фантастики "КУБ-2091" - Концепция Универсального Будущего.

Задача участников конкурса:

Слетать из современности "туда не знаю куда", то есть в обозримое будущее, и принести оттуда "то не знаю что", то есть образ желаемого будущего.

✏ Рассказ, который будет принят к участию в конкурсе – сбудется.

✏ Самореализация не сработает, если автор не будет соблюдать «условия самореализации вписанного рассказа» .

✏ Если последовательность событий, ведущая к желаемому образу будущего в рассказе не указана, то образ описанный в рассказе реализуется со значительными издержками, в 2091м году.

✏ Если последовательность событий будет дописана в следующем рассказе в течение сезона конкурса, то так оно и случится.

✏ После рассказа с описанием последовательности событий, детали их реализации должны быть записаны не позднее следующего сезона конкурса.

Полностью правила здесь - https://konkurs.kub2091.ru/node/796