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Московский листок

Половина россиян считает, что Россия идет по верному пути - врать и подтасовывать

Опубликовано 06.02.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Половина россиян считает, что Россия идет по верному пути - врать и подтасовывать

Рейтинг одобрения деятельности Путина вырос до 69%.

По сравнению с декабрем прошлого года доля россиян, одобряющих деятельность Путина на посту президента выросла с 65% до 69%, Мишустина на посту премьер-министра — с 54% до 59%, приводит данные Левада-центр (знаемый иноагент, вестимо).

Половина опрошенных считает, что дела в стране идут в правильном направлении — этот показатель незначительно увеличился по сравнению с декабрем 2021. Соответственно, процент тех, кто полагает, что Россия идет по неверному пути, снизился с 44 до 39.

В целом одобряют деятельность правительства РФ 53% респондентов, не одобряют — 44% (в прошлом декабре было 49% и 49% соответственно).

Интересно. Ну мы тоже выставили утром опрос на Социал За и на ФОРУМе.мск.

И у нас получилось как-то по-другому.

Социал За

Одобряете ли вы деятельность Путина? 

2,8 тыс. голосов

Одобряю 7 %
 
Не одобряю 89 %
 
Не имею мнения на сей счет 4 %
 
ФОРУМ.мск
 
Одобряете ли вы деятельность Путина?:
 
Одобряю (3)
 
Не одобряю (19)
 
Не имею мнения на сей счет (0)
 


Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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