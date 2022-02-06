Половина россиян считает, что Россия идет по верному пути - врать и подтасовывать

Рейтинг одобрения деятельности Путина вырос до 69%.
По сравнению с декабрем прошлого года доля россиян, одобряющих деятельность Путина на посту президента выросла с 65% до 69%, Мишустина на посту премьер-министра — с 54% до 59%, приводит данные Левада-центр (знаемый иноагент, вестимо).
Половина опрошенных считает, что дела в стране идут в правильном направлении — этот показатель незначительно увеличился по сравнению с декабрем 2021. Соответственно, процент тех, кто полагает, что Россия идет по неверному пути, снизился с 44 до 39.
В целом одобряют деятельность правительства РФ 53% респондентов, не одобряют — 44% (в прошлом декабре было 49% и 49% соответственно).
Интересно. Ну мы тоже выставили утром опрос на Социал За и на ФОРУМе.мск.
И у нас получилось как-то по-другому.
2,8 тыс. голосов
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