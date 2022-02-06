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Московский листок

Россию обвинили в стягивании 70 процентов сил вторжения к границам Украины

Опубликовано 06.02.2022 в разделе комментариев 1

война россия
Россию обвинили в стягивании 70 процентов сил вторжения к границам Украины

Об этом пишет The Washington Post.

Издание ссылается на «многочисленные источники» среди официальных лиц и американского разведсообщества. Те обвинили Москву в том, что на сегодняшний день в зоне вероятного конфликта Россией подготовлены 83 батальонные тактические группы, каждая из которых состоит из примерно 750 военнослужащих, еще 14 групп находятся в пути. Две недели назад таких групп было 60, утверждают собеседники издания.

Видимо, на западе считают, что для вторжения на Украину достаточно 62 тысяч солдат. При том, что по их же данным на границе сосредоточено в 2 раза больше украинских военных.

То есть либо ВСУ считают в Вашингтоне вообще небоеспособными, либо просто считают плохо. Либо как та кассирша в супермаркете, которая всегда ошибается и всегда в свой карман.

Как не вспомнить про сообщения ЦРУ об оружии массового поражения у Саддама Хусейна перед вторжением в Ирак. Потом извинились за ошибку. Но сначала повесили Саддама.

Кого повесят на этот раз, предсказать трудно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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"Кого повесят на этот раз, предсказать трудно"
Александр Загонов...... написал 06.02.2022 11:31
На этот раз никого не повесят. На этот раз русские и украинцы просто "утрутся соплями" (из лексикона "президента" РФ). Кровавыми.
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