Архив Лимонова продали на аукционе

На торгах аукционного дома «Литфонд» продали архив писателя Эдуарда Лимонова на сумму более 10 млн рублей. На аукцион выставили письма, автографы и мемориальные предметы, связанные с Лимоновым. Об этом говорится на сайте аукционного дома.

Наибольший интерес у покупателей вызвали неопубликованные стихи, цветные фотографии из США, обмеры фигур советских знаменитостей, сделанные Лимоновым, который одно время зарабатывал пошивом джинсов.

«Результаты превзошли все ожидания. В ходе торгов было продано 95% лотов, и результаты продаж превысили эстимейты примерно в семь раз», — рассказал гендиректор Литфонда Сергей Бурмистров (цитата по ТАСС).

Лимоновские материалы происходят из архивов художника Вагрича Бахчаняна, второй жены Лимонова — модели и писательницы Елены Щаповой, искусствоведа, галериста и издателя Аллы Зайцевой, а также художника Игоря Андреева.

Думаю, сам Эдуард Вениаминович, будучи принципиально антибуржуазным человеком, не обрадовался бы такой посмертной популярности.

Я тоже был хорошо знаком с Лимоновым, достаточно, чтобы называть друг друга на ты, но собрать какие-то ничего не значащие мелочи, чтоб потом выставить на аукционе… Извините. Пахнет дерьмом каким-то…

Анатолий Баранов