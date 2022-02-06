Бывшего канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров Газпрома вместо зятя Назарбаева

Зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев не попал в список кандидатов в совет директоров «Газпрома», несмотря на то, что неделей ранее его выдвинуло правительство. Список опубликован на сайте компании.

Вместо Кулибаева в список попал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Причины такой замены не сообщаются.

Шредер возглавляет комитет акционеров оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. С 2017 года он также является председателем совета директоров «Роснефти», при этом он не владеет акциями компании.

Кулибаев входил в совет директоров «Газпрома» с 2011 года, именно в тот момент, когда расстреливали рабочих в Жанаозене и Шетпе. И тогда его карьере это не помешало.

Но после окончания январских протестов родственники Назарбаева стали лишаться постов во власти и госкомпаниях Казахстана. В том числе с руководящих постов ушли три зятя первого президента. Не за кровь сограждан, а за родство с бывшим главой государства.

А.Б.