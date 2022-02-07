Не пора ли академиков и генералов из Чечни ознакомить с российским законодательством?

В 2020 году Чеченская республика обеспечила самую высокую явку и наибольший процент проголосовавших за поправки в конституцию страны - без малого 98%. Можно было бы полагать, что руководство региона читало этот документ. Однако в свете развернувшегося конфликта главы Чечни с семьёй федерального судьи возникают сомнения, что руководители данного субъекта федерации вообще сколько-нибудь знакомы с основами российского законодательства. Слушая их речи, кажется, что никакие нормы права, кроме изустного закона гор, им неизвестны.

Старт череде угроз дал сам лидер Чечни Кадыров: "Отныне семейке придется жить озираясь, вздрагивать от любого стука в дверь. Наш народ настолько задет гнусным и истеричным словоблудием Янгулбаевых, что первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность".

Затем депутат Государственной Думы от "Единой России" Делимханов сообщил о «кровной мести» по отношению к Янгулбаевым и поклялся оторвать им головы.

Позднее видеообращение записали вице-премьер Чечни Висмурадов, начальник управления МВД по Грозному Айдамиров, первый зампред правительства Чечни Тумхаджиев, врио начальника управления МЧС по республике Цакаев, командир полка имени Ахмата Кадырова Чалаев. Эта группа высокопоставленных лиц заявила: «Мы тебя убьем, оторвем тебе голову, оторвем тебе язык и где-нибудь повесим тебя»

Наконец, в интернете появилось видеообращение главы Курчалоевского РОВД Агуева, который призвал «уничтожить семью Янгулбаевых». Глава полиции обратился к живущим за рубежом соотечественникам: «Если вы встретите этих зайцев, отрубите им головы и принесите нам. Почему вы бездействуете?».

Поражает цинизм чеченских "правоохранителей", которые чуть ли не сплошь академики и генералы, в отношении закона как такового. Мало того, что они наплевали на конституцию, утверждающую, что правосудие может осуществляться только судом. Они демонстративно презрели свой рабочий документ - Уголовный кодекс. Статья 119 УК РФ предусматривает за угрозу убийством, совершенную по мотивам политической или религиозной ненависти или вражды, наказание принудительными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Наверное, прокуратура опять ничего "не заметит", учитывая своеобразие кавказского региона. Но на курсы повышения квалификации этих людей хотя бы можно отправить? Это же нонсенс - генералы МВД, не обращающие внимания на Уголовный кодекс.