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Московский листок

В Канаде власти празднуют труса

Опубликовано 07.02.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
В Канаде власти празднуют труса

Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами дальнобойщиков в городе. Слова градоначальника приводит местный телеканал CP24.

"Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей из-за продолжающихся демонстраций", - заявил Уотсон.

В воскресенье Уотсон заявил, что ситуация в центре города на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля.

***

А что, собственно, происходит? В Оттаве никого не убили, не ограбили, не разгромили. Люди вполне цивилизованно протестуют, и причина протеста понятна.

Может, им пригласить войска ОДКБ?

Вообще в англо-саксонском мире происходит что-то странное с руководителями. По существу, к власти приходят люди, которые ни при каких обстоятельствах не должны были к ней прийти. Просто посмотрите на Трюдо, на Донсона... Да и последние американские президенты тоже, что Трамп, что Байден с Блинкеным и Псаки.

Мы видим Германию, где высшую власть много лет осуществляла Меркель, вполне нормальный человек, и мы видим, что в Германии ничего не происходит, потрясающего основы. И видим Францию (хоть это и не англо-саксы), которая буквально трещит от внутренних противоречий. Посмотрите на безумцев в Польше и пытающегося им подражать президента Украины.

У нас принято ругать номенклатурную систему, и поделом, но в системе номенклатуры приход к власти экзотических персонажей категорически исключен.

Все эти люди умны и мыслят неординарно, но глава государства обязан быть предсказуемым, ему оригинальность вредит, особенно вредит она государству и народу. Вспомним хоть наших Горбачева и борца с номенклатурой Ельцина.

Путин пришел к власти как предсказуемая серость, единственным бесспорным достоинством которой был трезвый образ жизни и хорошее здоровье. И сегодня эта посредственность переигрывает талантливых дегенератов из стран запада. Имея 2 процента мирового ВВП обыгрывает гигантов. Исключительно за счет свой ординарности.

Другая гениальная посредственность говорила: "Кадры решают все". И правильно говорила...

А.Б.



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