Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Половина россиян считает, что Россия идет по верному пути https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Россия больше не Европа
3 Бывшего канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя Назарбаева https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Творческий коллектив Дмитро Корчинского подготовил памятку для патриотов Украины на случай российского вторжения
6 Риторика против НАТО может сделать президентские выборы во Франции https://forum-msk.org/material/news/1...
7 В Виннипеге внедорожник въехал в толпу протестующих
8 Королева назвала преемника
9 Архив писателя Лимонова продали на аукционе «Это я, Эдичка» за ₽10 млн https://forum-msk.org/material/news/1...
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