Россия больше не Европа #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Половина россиян считает, что Россия идет по верному пути https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Россия больше не Европа 3 Бывшего канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя Назарбаева https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Творческий коллектив Дмитро Корчинского подготовил памятку для патриотов Украины на случай российского вторжения 6 Риторика против НАТО может сделать президентские выборы во Франции https://forum-msk.org/material/news/1... 7 В Виннипеге внедорожник въехал в толпу протестующих 8 Королева назвала преемника 9 Архив писателя Лимонова продали на аукционе «Это я, Эдичка» за ₽10 млн https://forum-msk.org/material/news/1...



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