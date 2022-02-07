Генерал-полковник Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной

В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку.
По мнению Ивашова, "ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой". Однако сейчас, как пишет генерал, единственной угрозой существования России является деградация её внутренней жизни. Внешние же угрозы "не являются в данный момент критическими".
Как говорится в обращении, Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. "Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти", – пишет Ивашов.
По мнению генерала, применение военной силы против Украины "во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами".
Он считает, что Россия "провоцирует напряжённость на грани войны", чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
|
|
Терминатор написал 07.02.2022 13:52
Ждьдждюьдджблблбл написал 07.02.2022 13:22
У нас Путин. У нас ленин. У нас Баранов. и зачем нам бандера?
Я за Владимира Владимировича.
Белая Галина написал 07.02.2022 13:10
chvv написал 07.02.2022 13:03
Победить должна Новороссия и это единственный выход в сложившейся ситуации. Разберутся с нациками и кто развязал против них войну и тогда смогут вернуться в РФ, если захотят.
Правда население нужно будет предупредить о том что помощи ждать ни от кого нельзя. РФ и так сильно в них вложилась, а Запад все сделал чтобы Украина страдала и воевала с РФ.
Проблема в том, что в 2014-2015гг кремлевские отказались от победы и решили играть в уговоры. Захотели тогда плохого мира теперь назревает плохая война.
Красные линии с помощью бряцания оружием работает только против слабых, против сильных бряцание вызывает ответную реакцию.