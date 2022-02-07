Генерал-полковник Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной

В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку.

По мнению Ивашова, "ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой". Однако сейчас, как пишет генерал, единственной угрозой существования России является деградация её внутренней жизни. Внешние же угрозы "не являются в данный момент критическими".

Как говорится в обращении, Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. "Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти", – пишет Ивашов.

По мнению генерала, применение военной силы против Украины "во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами".

Он считает, что Россия "провоцирует напряжённость на грани войны", чтобы отвлечь население от внутренних проблем.