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Московский листок

Генерал-полковник Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной

Опубликовано 07.02.2022 в разделе комментариев 4

война россия
Генерал-полковник Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной

В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку.

По мнению Ивашова, "ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой". Однако сейчас, как пишет генерал, единственной угрозой существования России является деградация её внутренней жизни. Внешние же угрозы "не являются в данный момент критическими".

Как говорится в обращении, Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. "Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти", – пишет Ивашов.

По мнению генерала, применение военной силы против Украины "во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами".

Он считает, что Россия "провоцирует напряжённость на грани войны", чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Терминатор написал 07.02.2022 13:52
Трепач без войска и племени
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(без названия)
Ждьдждюьдджблблбл написал 07.02.2022 13:22
Если долго долго долго ехать и бежать, а в африке горы вот такой ширины, а в украине бабы вот такой красоты.
У нас Путин. У нас ленин. У нас Баранов. и зачем нам бандера?
Я за Владимира Владимировича.
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Белая Галина Петровна
Белая Галина написал 07.02.2022 13:10
Раньше Ивашов одобрял все действия руководства РФ.Что с ним произошло? Я жила в Донецке.У меня там родственники 7 лет под обстрелами проамериканских ВСУ.ЛДНР мечтают о присоединении к РФ.А Ивашову предлагаю вместе с Илларионовым,Бабченко строить бандеровскую русофобскую Украину.У него получится.
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ну так
chvv написал 07.02.2022 13:03
Все против войны, только вот международных хулиганов разговорами о мире не успокоить.
Победить должна Новороссия и это единственный выход в сложившейся ситуации. Разберутся с нациками и кто развязал против них войну и тогда смогут вернуться в РФ, если захотят.
Правда население нужно будет предупредить о том что помощи ждать ни от кого нельзя. РФ и так сильно в них вложилась, а Запад все сделал чтобы Украина страдала и воевала с РФ.
Проблема в том, что в 2014-2015гг кремлевские отказались от победы и решили играть в уговоры. Захотели тогда плохого мира теперь назревает плохая война.
Красные линии с помощью бряцания оружием работает только против слабых, против сильных бряцание вызывает ответную реакцию.
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