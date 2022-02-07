За Хармса уже увольняют учителей

Педагог Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".

Члены Объединения реального искусства (ОБЭРИУ) Александр Введенский и Даниил Хармс первый раз были арестованы в 1931 году по обвинению в участии в "антисоветской группе писателей". В 1941 году Введенский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, в этом же году скончался от плеврита. Был реабилитирован в 1964 году.

Хармса второй раз арестовали за распространение "пораженческих настроений" в 1941 году, он умер на следующий год в тюремной больнице "Кресты" во время блокады Ленинграда. Был реабилитирован в 1960 году.

Еще в советское время Хармса и Введенского стали печатать, появились театральные постановки и сюжеты в кино.

Еще в конце 80-х я брал интервью у друга юности Даниила Хармса, Матвеева, брата поэта Венедикта Марта, который тоже арестован в 1937 году по обвинению в шпионаже в пользу Японии и расстрелян. Почему Японии? А родился на Дальнем Востоке, как и Даниил Ювачев, то есть Хармс.

А Матвеев как-то сохранился, хотя служил краснофлотцем на Дальнем Востоке и воевал с немцами в московском ополчении, которое почти целиком погибло… Точно либо японский, либо германский шпион.

А теперь, оказывается, все – пособники фашистов. Как и Есенин, наверно, с которым братья Матвеевы выпивали на Тверском бульваре, чему есть документальные подтверждения.

Надо разобраться со всеми этими имажинистами, обэриутами и прочей фашистской сволочью. Куда смотрит Роскомнадзор и Министерство культуры?