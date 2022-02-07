Депутата от "Единой России" арестовали по подозрению в наркопроизводстве

В Ярославской области задержан 28-летний депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александр Бортников, подозреваемый в организации нарколаборатории.

По данным портала, против Бортникова возбуждено дело о незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Александр Бортников — сын депутата муниципалитета Ярославля, тоже единоросса, председателя постоянной комиссия по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Игоря Бортникова.

Бортников-старший владеет журналом «Элитный квартал», основал агентство по недвижимости, благотворительный фонд помощи животным «Жизнь дана на добрые дела», а также является президентом ярославского теннисного клуба. Александр работал заместителем гендиректора в журнале отца.