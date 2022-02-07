Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Депутата от "Единой России" арестовали по подозрению в наркопроизводстве

Опубликовано 07.02.2022 в разделе комментариев 0

наркотики смертность
Депутата от "Единой России" арестовали по подозрению в наркопроизводстве

В Ярославской области задержан 28-летний депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александр Бортников, подозреваемый в организации нарколаборатории.

По данным портала, против Бортникова возбуждено дело о незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Александр Бортников — сын депутата муниципалитета Ярославля, тоже единоросса, председателя постоянной комиссия по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Игоря Бортникова.

Бортников-старший владеет журналом «Элитный квартал», основал агентство по недвижимости, благотворительный фонд помощи животным «Жизнь дана на добрые дела», а также является президентом ярославского теннисного клуба. Александр работал заместителем гендиректора в журнале отца.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Одобряете ли вы деятельность Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Россия больше не Европа
Россия больше не Европа
07.02.2022
Совет Федерации о росте цен и пенсий
Совет Федерации о росте цен и пенсий
07.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Депутата от "Единой России" арестовали по подозрению в наркопроизводстве (0)
За Хармса уже увольняют учителей (1)
Генерал-полковник Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной (4)
Совет Федерации о росте цен и пенсий (0)
Россия больше не Европа (0)
В Канаде власти празднуют труса (19)
Не пора ли академиков и генералов из Чечни ознакомить с российским законодательством? (11)
Бывшего канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров Газпрома вместо зятя Назарбаева (10)
Архив Лимонова продали на аукционе (8)
Объявляем футурологическую мобилизацию (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Бес попутал
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: МоскваПекин: однополярного мира нет, а многополярный только просматривается
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Офицеры выступили против провоцирования Путиным преступной войны
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Пиррова победа Байдена: Как США в очередной раз "уничтожили террориста", убив шестерых сирийских дет
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Кайф от работы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss