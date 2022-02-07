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Московский листок

Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной

Опубликовано 07.02.2022 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7961 написал 07.02.2022 18:08
Интересно, сколько минут прожил был карлик , если бы у абрамовича отняли яхту из-за карлика?
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(без названия)
Ефрейтор написал 07.02.2022 17:55
Плач Ярославны про угнетаемую москалями Украину.
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Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной
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