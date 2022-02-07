Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Радио Свобода получило требование удалить десятки публикаций 3 До конца ноября банки должны усилить контроль за денежными переводами клиентов 4 Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Советские пенсии, переведенные в российские рубли, оказались вдвое выше, чем при Путине 6 Россия сымитирует начало ядерной войны 7 Депутата от «Единой России» арестовали по подозрению в наркопроизводстве https://forum-msk.org/material/news/1... 9 За Хармса уже увольняют учителей https://forum-msk.org/material/news/1...



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