Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Радио Свобода получило требование удалить десятки публикаций
3 До конца ноября банки должны усилить контроль за денежными переводами клиентов
4 Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Советские пенсии, переведенные в российские рубли, оказались вдвое выше, чем при Путине
6 Россия сымитирует начало ядерной войны
7 Депутата от «Единой России» арестовали по подозрению в наркопроизводстве https://forum-msk.org/material/news/1...
9 За Хармса уже увольняют учителей https://forum-msk.org/material/news/1...
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стоик7961 написал 07.02.2022 18:08
Ефрейтор написал 07.02.2022 17:55