Макрон заезжал проездом

Президент Франции Макрон встретился с Путиным, причем сам примчался в кремль - видимо, тем самым принимая старшинство Путина, и не только календарное. Давненько в наши говны главы стран Большой семерки не захаживали, все больше африканские какие товарищи. А тут - сам президент Франции.

Первое объяснение самое простое - Путин нездоров, и если очень уж нужно видеть, будьте любезны к нам.

Второе объяснение еще проще - Путин боится в Европу. В Китай, правда, не боится.

И третье - отвязался по-полной, надо, мол, вам чего - присылайте переговорщика, сам никуда не поеду. И запад настолько уверовал в собственые страшилки про войну, что Макрон и примчался просить покамест не бомбить Киев.

"Ну, не знаю, не знаю, - думаю, сказал предполагаемый Путин, - мы уж и баки под завязку заправили, и бомбы уже под крыльями висят, пилоты в кабинах, а, между прочим, холодно".

Чего, собственно, мог хотеть Макрон от Путина?

"Да что угодно, Эмик! Забирайте Донбасс, забирайте Крым... Кемскую волость не нужно?"

Ну нет, положительно не складывается в моей голове, что бы они могли такое обсуждать с глазу на глаз столько времени? Вроде в баню не ходили, если и выпили, то по чуть-чуть, чисто символически...

Интересно, а показал Путин Макрону то место в кремлевском саду, где стоял шатер Каддафи?

- Эмик, может, тебе тоже палаточку поставить?

- Нет, спасибо, после вас.

Дальше Макрон поехал в Киев. Зачем? Ну, или уговаривать Зеленского не брать Москву - у них, у французов неважный на этот счет опыт. Либо уговаривать его же сдаться. Мол, все нормально, Володя все понимает, разместят хорошо, в гостинице "Ростов" на Буденновском проспекте. А потом отпустят в Ялту.

А.Б.