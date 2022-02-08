Дело Скорякина и Абасова. Следствие не ведём, но сидеть будут!

7 февраля Мосгорсуд оставил под стражей активиста Левого Блока Руслана Абасова. Как юридически обосновано решение - пока не известно, на бумаге оно не вышло. Впрочем, как рассказал защитник Руслана Абасова Александр Саламов, устно судья соизволил заявить, что на данном этапе следствия нельзя изменить меру пресечения.

А, кстати, интересно, что за этап следствия такой? Как пояснил автору материала правозащитник Эдуард Рудык (также занимающийся данным делом) - никакие следственные действия не проводятся, от слова совсем. В общем, следствие не ведём и поэтому отпустить не можем. Логично. Да!

Напоминаем, что 20 декабря 2021 года двое в масках развернули перед зданием ФСБ лозунг недостаточно почтительного содержания, да ещё и файера перед оным лозунгом пожгли. Естественно, такой поступок не мог не быть сурово наказан. Активисты Левого Блока Руслан Абасов и Лев Скорякин очутились за решёткой СИЗО. Отметим, что у Льва Скорякина имеется алиби. Но от сурового наказания алиби не спасает! Мы же не хотим, чтобы было как во Франции (ну, или как в Канаде), не так ли?

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