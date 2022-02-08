История внезапного нападения, о котором все знали заранее

Что объединяет амбициозную Польшу, высокомерную Великобританию и слабую имитацию государства – Украину?
А есть у них одно общее качество – это русофобия, въевшаяся в каждую клеточку политической элиты.
В любой другой европейской (и не только европейской) стране есть политические силы, выступающие за разумные отношения и практичные взаимосвязи с Россией. В этих трех странах власть настроена агрессивно русофобски, действуя даже в ущерб собственной экономике.
Хотя о чем я? Британская экономика, как раз, в значительном выигрыше от постоянного конфликта с Россией.
Именно в Англию и в британские банки льются все офшорные доходы от олигархических попилов в России. Достаточно провозгласить себя оппозиционером, и чувствовать себя в безопасности, изливая желчь в сторону российских границ с берега туманного Альбиона.
На заветную табакерку рассчитывают и сейчас власти Великобритании, угрожая конфисковать состояния российских нуворишей, а таких денег и особняков в Лондоне очень немало.
А вот Польша не раз несла заметные убытки, наступая себе сама на мозоли, как в истории с польскими яблоками или в пустой газовой трубой Ямал-Европа. Да и ценник на газ, который выторговала Польша после суда с Газпромом, очень грустно сказывается на дне сегодняшнем.
Но все польские убытки от политической войны с Россией меркнут на фоне огромного провала в украинской экономике, который стал прямым следствием вражды с Россией.
Из-за отсутствия договором с Газпромом в декабре прошлого 2021 года производство электроэнергии, тепла и пара упало на 8 процентов даже по сравнению с провалом предыдущего ковидного года.
Но не кризис украинской энергетики и экономики беспокоит Зеленского. Украина галопом поскакала в очередной антироссийский фронт, который спешно клепают западные «партнеры».
И не нужно высокомерно ухмыляться на новую «малую Антанту».
Британия чужими руками и иностранным пушечным мясом хочет получить подмандатную территорию на месте обломков России.
Польша мечтает стать логистическим и информационным центром этого фронта.
А Украине преподносят роль военного тарана, направленного против России.
И опять боком вылезает нежелание российской элиты твердо и бескомпромиссно отстаивать интересы государства на российских исторических территориях.
Все время мечтают о каких-то новых украинских политиках, которые вдруг совсем нежданно станут относиться к России с симпатией и уважением.
И никак не могут понять – Украина никогда не станет этакой Канадой при США, Австрией рядом с Германией.
Ей уготована роль постоянно разжигать вражду и войну на границах с Россией, у Англии отличный опыт по стравливанию соседей между собой.
Победить эту вражду можно только одним путем. И рано или поздно этот путь пройти придется.
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