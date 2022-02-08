Политика внутренняя и внешняя не всегда дружат

Западные страны и США из всех щелей говорят о том, что Россия скоро нападёт на Украину, а Байден поможет Украине не только вооружением, но и специальными подразделениями. Не против повоевать и Великобритания на стороне Украины, хотя ушла в свободное плавание, да и Польша с Германией поддержат воинствующих членов НАТО. А что же Россия? Президент, министр иностранных дел твердят одно, что никто не собирается воевать, нам нужна безопасность. Однако США проигнорировала наше предложение по безопасности. Основные СМИ России день и ночь критикуют США и НАТО за нагнетание обстановки. Чем дело кончится не знает никто, даже В.Соловьёв. Надо бы президенту и правительству поднапрячься, вернуть миллиарды долларов выведенные воровской элитой за пределы страны и заняться производством. Пока наша экономика вращается вокруг нуля США и НАТО будут просто издеваться над Россией. Всем известно, что на современном этапе развития экономика правит миром. В России нет экономики, есть главный экономист в Кремле, который все годы пытается организовать рост за счёт указов или 12 поручений министрам. Никто на эти документы не реагирует , да и никто не спрашивает о их выполнении.

Либералы засевшие в Кремле и в правительстве говорят, что в России рыночная экономика, которая призвана решить проблемы развития страны фактически не работает. В стране работает взятка и ложь на всех уровнях власти. Даже в тех структурах, которые создал президент для охраны своей персоны. Генералы Росгвардии на завышении цен на закупках задержаны. Такая же картина в ФСБ. Если в ФСБ воруют то мы приехали, дальше двигаться некуда. Однако власть не реагирует. Зато реагирует США, Великобритания. Грозятся национализировать миллиарды долларов и недвижимость, которые наше ворьё вывезло в эти страны. Что же делать?

Пишет М.Курсеев: "Социализм с человеческим лицом - последний шанс Путина поднять Россию и вернуть доверие народа". Справедливо, но не исполнимо. Не может президент национализировать компании, которые за гроши приватизировали друзья по кооперативу Озеро. Хотя за последние годы к ним присоединились новые миллиардеры. Власть денег. Кто хапнул миллиарды прокуратура не трогает. По президенту в стране капитализм он предполагает и бедных и богатых. Но он не разъясняет как одни стают бедными, а другие богатыми и даже очень богатыми.

Президент каждый год радует народ объявляя о том, что зарплата и пенсии будут повышены на процент инфляции, иногда даже выше инфляции. Повысили и минимальный прожиточный минимум. Смотрю я на президента когда он объявляет это через камеру и не могу понять он шутит или говорит серьёзно?

Сегодня показали фрагмент прибытия президента в Китай посмотреть открытие Олимпиады. Смотрите, граждане , с чиновниками в России он разговаривает по удалёнке, а с лидером Китая напрямую. Что бы это значило? А то, что он не хочет встречаться со свои народом. А с Китаем надо дружить, хотя дружбы нет есть финансовый интерес у Китая. Газ , электроэнергию продаём по цене, которую устанавливает китайское руководство. У президента много причин дружить с Китаем, он боится, что лидер Китая объявит страну нейтральной. В России нет не только друзей, но даже нейтральных, есть противники. И вот телевидение показывает самолёт президента - летающий дворец со всеми удобствами. Показали две морды президентских лимузинов. Значит сперва сел грузовой самолёт привёзший автомобильный кортеж президента, а потом уж приземлился президентский борт. Во сколько же обходится бюджету этот вояж и что от этого имеет народ? Конечно прибыли и тысячи охранников президента, которых всего 50 тысяч. Интересное взаимоотношение при встрече заметили журналисты нашего президента и лидера Китая, например, А.Караулов и М.Шевченко и это показало телевидение. Дворец выстелен красным ковром. Идёт В.Путин, у стены со знамёнами стоит Си, который не подал руку В.Путину и не сделал ни одного шага вперёд. Правой рукой показал место Путину, который повернувшись занял его. Замерли в позе для снимка. Ни какого дружелюбия, кругом казёнщина. Как В.Путин это выдержал? Возможно он понял своё место гораздо раньше угробив экономику страны. И это всё комментирует А.Караулов, открывает глаза гражданам, которые не очень осведомлены о дипломатических тонкостях. И тут другой журналист М.Шевченко на другом канале подливает масла в огонь. Неужели у В.Патина не ёкнуло сердце от такого не дружественного приёма. Хотя коммунист не будет дружить с капиталистом. Жаль, что президент этого не понимает, а может и понимает, но возврата для него нет. Друзья миллиардеры не поймут.

Телевидение заранее объявило дату посещения В.Путиным Олимпиаду в Китае. Руководители многих государств смотрели встречу Си Цзиньпином В.Путина и убедились, что Россия окончательно потеряла свой авторитет во всём мире. Значит санкции будут ужесточаться и США и НАТО ни на какие уступки не пойдёт. Теперь живите с этим.

25.01.2022 лидер Китая провёл онлайн - совещание с лидерами Среднеазиатских стран. Решали вопросы экономического развития, строительства железных дорог, торговых путей, заводов и так далее. Странность в том, что Си не пригласил Путина. Руководители СССР разрушили Союз его место занял Китай окончательно и бесповоротно. Страну с сильным президентом отправили на задворки истории. Что ещё нужно Владимиру Владимировичу, чтобы он понял о своей бессмысленности в качестве президента такой огромной страны. Но не может он руководить и это показали все 21 годов. А при чём здесь народ России, которого загнали в нищету и бесправие. Смотрите что говорит Т.Голикова: "Пенсионеры живут хорошо, они даже помогают детям". Вы же детей выбросили на улицу, даже тех кто окончил учебные заведения. Работы нет, а жить хочется. И что в результате? Пьянство, наркотики, грабежи, убийства. Дети убивают родителей, родители детей, а власть всё время заботится о многодетных семьях, в том числе и о детях без отцов. А в чём выражается забота? В денежных подачках, которые проблему молодёжи не решают. Кое как вырос, а дальше что?

Цифровизация экономики сделала из наших чиновников роботов. Это же надо до такого догадаться. Пенсия не более 15 тысяч рублей. Прежде чем врать попробуйте пару месяцев пожить на 15 тысяч. Из этих денег надо заплатить налоги по ЖКХ и что остаётся на жизнь. При этом цены растут в разы. Иногда её снимают журналисты и выкладывают в интернете, в соцсетях. Она не думает, что её пенсионеры костерят по русски. Вот что делают деньги в стране где царствует бандитски - воровской капитализм. Её зарплата возможно больше чем пенсия народа раз в сто и не меньше.