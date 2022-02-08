В российских городах массово отменяют выборы по партийным спискам

В половине горсоветов региональных столиц, где в сентябре пройдут муниципальные выборы, могут отказаться от смешанной избирательной системы в пользу мажоритарной. Это может осложнить жизнь оппозиционным партиям, которые во многих случаях добиваются приемлемых для себя результатов именно благодаря голосованию по партийным спискам. Однако «департизация» городских советов выгодна не только «Единой России», но и местным властям.

Как пишет газета «Коммерсантъ», отмена выборов по спискам обсуждается в Горно-Алтайске, Владивостоке, Ярославле, Омске и Кирове. В Петропавловске-Камчатском число депутатов, избираемых по спискам, может быть сокращено.

За последние два года от выборов по спискам отказались во Владимире, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Костроме, Липецке, Магадане, Новосибирске, Астрахани, Калининграде и Саратове.

Новая система в первую очередь выгодна партии «Единая Россия», поскольку позволяет сформировать полностью однопартийные думы. Например, во Владимире все 25 депутатов гордумы оказались единороссами.

Собственно, и в столице с самого начала много лет Мосгордума была представлена исключительно партией власти, и только когда ввели партийные списки, появилась какая-никакая оппозиция.

А.Б.