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Московский листок

Яшин призвал Кадырова уйти и объявил сбор подписей за его отставку

Опубликовано 08.02.2022 в разделе комментариев 1

чечня кадыров рамзан
Яшин призвал Кадырова уйти и объявил сбор подписей за его отставку

Россияне начали подписывать онлайн-петицию за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова. Обращение на сайте Change.org разместил соратник убитого под стенами Кремля Бориса Немцова Илья Яшин. Он также записал видеообращение к Кадырову, "называя того на ты" и напомнив ему, что в России все равны перед законом.

В ролике Яшин осуждает руководителя Чечни в связи с тем, что чеченские власти и правоохранители грозят лишить жизни граждан России и делают это во всеуслышание и при фактическом отсутствии реакции Кремля.

По словам Яшина петиция против Кадырова будет направлена в администрацию президента.

Впрочем, еще до подачи петиции официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обращение за отставку Кадырова не воспринимает всерьез.

«Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами, и т. д. Ну, соответствующим образом и относимся к этому», — цитирует Пескова ТАСС.

Интересно, а к электронному голосованию на выборах они как относятся? Или там свои боты, правильные, кремлевские, а тут непойми кто...

Кстати, насчет петиции - мы тоже вопрос задали. 

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Всего комментариев к статье: 1
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ходжа написал 08.02.2022 14:13
Сколько Яшину жить осталось?
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