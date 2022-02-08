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Московский листок

Проведение летних Олимпийских игр стало символом возрождения Китая

Опубликовано 08.02.2022 в разделе комментариев 1

Проведение летних Олимпийских игр стало символом возрождения Китая

Если Олимпиада-2008 позволила КНР продемонстрировать свои успехи в качестве развивающейся экономики, то зимние Олимпийские игры 2022 года станут свидетельством того, что за 14 лет Китай превратился из "мировой фабрики" в мировую державу.

По данным Всемирного банка, с 2008 года ВВП Китая вырос с 4,6 триллиона долларов до 14,3 триллиона.

Немалую роль в развитии Китая сыграло проведение Олимпиады-2008.

Это, в частности, молодежные футбольные и хоккейные турниры, зимние олимпийские лагеря. В такие мероприятия вовлечены более тысячи школ и 200 тысяч учащихся, всего около 400 миллионов молодых людей уже приняли участие в различных спортивных образовательных программах.

В ожидании зимних Олимпийских игр объем индустрии зимних видов спорта Китая вырос до 53,6 миллиарда долларов в 2018 году по сравнению с 46,2 миллиарда долларов в 2017-м. К 2018 году в стране насчитывалось 742 горнолыжных курорта и 596 ледовых катков, состоялось 4401 мероприятие, в которых приняли участие 8,15 миллиона человек.

Сравним Олимпиаду в Сочи для России: потрачено более 50 миллиардов долларов, страна подверглась тотальной дисквалификации и фактически выкинута на задворки олимпийского движения - даже в Пекине российской команды нет, наши спортсмены вынуждены выступать как некая частная команда без страны, флага, гимна и родины.

ВВП страны не вырос, а упал, сократилось население, увеличилось обнищание граждан. На международной арене страна превратилась в пугало.

Оле-оле-оле, Россия, вперед!

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Болельщик. написал 08.02.2022 14:21
Олимпиада в Сочи, это праздник олимпийского движения. Смотреть на китайскую эрзац-олимпиаду без смеха невозможно. Трамплин для фристайла сделали у подножия градирни, а лыжную трассу проложили по безснежным холмам. Сиротство и эконо-режим во всем отчетливо виде.
Рядом с Сочи и близкого нет.
Китай еще очень далек до умения проводить такие крупные международные соревнования.
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