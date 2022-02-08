Компьютерная игра на 9 лет заключения

Подросток, задержанный из-за планов «взорвать» здание ФСБ в Minecraft, выступил с последним словом: "Я просто хотел бы доучиться и уехать куда-нибудь далеко отсюда».

Подросток из города Канска в Красноярском крае Никита Уваров, обвиняемый по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», заявил, что никогда не планировал терактов. Об этом он сказал 7 февраля, выступая с последним словом на судебном процессе.

Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать.

Никиту Уварова и двух его друзей задержали в 2020 году после расклеивания листовок в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, приговоренного к шести годам колонии. Одну из листовок школьники приклеили на здание ФСБ. Сотрудники полиции отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой прочитали о том, что школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и «планировали его взорвать ради шутки».

Уваров почти год провел под арестом в СИЗО.

4 февраля прокурор запросил девять лет лишения свободы для Никиты Уварова, а также шесть лет шесть месяцев и шесть лет пять месяцев воспитательной колонии для двух других фигурантов дела.

В судебном заседании объявлен перерыв до 10 февраля. Когда будет вынесен приговор по делу, неизвестно. Но будет...

А.Б.