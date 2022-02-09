Кумертау - город голодных авиастроителей

Сам я родом из Башкирии, но с запада. А Кумертау – небольшой город на юго-востоке республики. И пока жил в Башкирии, знал его именно как шахтёрский город (в переводе на русский – “Углегорск”: “кумер” – уголь, “тау” - гора). Уже потом узнал, что основным заводом города авиационное предприятие КумАПП – производитель вертолётов системы Камова, таких, как гражданские Ка-226Т и Ка-32А11ВС и военные Ка-27, Ка-29, Ка-31 (информация с официального сайта холдинга “Вертолёты России” – вот вам ссылочка, товарищ майор: https://www.rhc.aero/structure/kumertauskoe-aviacionnoe-proizvodstvennoe-predpriyatie ).

Честно говоря, гордость взяла за родную республику. Такие вертолёты всего в двух местах выпускаются – в Кумертау да на “Прогрессе” в Арсеньеве, что в Приморье. А чем вообще круты вертолёты схемы Камова?

Большая часть вертолётов мира сконструирована по схеме Сикорского. Это когда имеются два винта, причём большой является несущим и тяговым, а находящийся на хвосте малый винт (рулевой) компенсирует крутящий момент большого винта, чтобы сам корпус вертолёта не крутился. И на эту компенсацию сжирается иногда до 30% мощности мотора!

Камов пошёл другим путём. Вспомните знаменитую “Чёрную акулу” – два соосных несущих винта, вращающихся в противоположном направлении. Крутящий момент друг друга они сами компенсируют, при этом оба и несущие, и тяговые. В результате КПД вертолётов Камова существенно выше, чем у вертолётов Миля, сами по себе камовские машины получились более компактными. Да, в изготовлении сложнее и дороже, но во многих случаях, например, в палубной авиации, компактность имеет решающее значение. В общем, заглядение, а не вертушки!

Если почитать официальные ресурсы КумАПП, то всё хорошо на предприятии – спрос есть, заказы идут, недавно пару машин правительство республики купило для работы на лесных пожарах, всё работает, всё движется.

Но в неофициальных городских сообществах Кумертау попадалась информация о том, что зарплаты на предприятии очень низкие – так, например, зарплата наладчика станков с ЧПУ начиналась от 14700 рублей. Зарплаты ИТР могут быть меньше зарплат рабочих – вполне возможны зарплаты в 15 тысяч рублей. Нужно сказать, что это не средняя зарплата всё-таки – есть рабочие должности с зарплатами и выше 30 тысяч.

Но, во-первых, в Башкирии МРОТ составляет 15973 рубля; во-вторых, давайте обратимся к официальным зарплатам в Башкирии по данным ресурса Башинформ:

за январь-июнь 2021 года средняя начисленная зарплата составила 40432 рубля; из отраслей по средней зарплате лидировало производство кокса и нефтепродуктов - 81 106 рублей; на втором месте – химическое производство, 60 427 рублей; у научной и технической деятельности третье место, 57 867 рублей. А самые маленькие зарплаты у работников мебельного производства - 15 319 рублей.

А теперь дайте-ка я фантазию включу. Допустим, я наладчик станков с ЧПУ. Токарных, скажем. Хочу – пойду на вертолётный завод, а хочу – на мебельную фабрику, налаживать станок, на котором токарь ножки для табуреток вытачивать будет. Зарплата и там, и там одинаково низкая - при такой зарплате я буду думать, что мне платят только за то, что своё седалище на работу принёс. Мысли все о двух вещах – как бы пораньше с работы свалить да как бы подкалымить где-то на стороне, потому что пятнашки в месяц толком даже на еду и коммуналку не хватит. Коммуналка-то в Башкирии дорогая! Соответственно, работать я буду на отвяжись, налаживать станок буду абы как, а это в итоге выскочит в проценте брака. Но в ОТК ведь тоже люди, понимают, что план надо сдавать, здесь подмахнут, там глаза закроют... В итоге, если я буду работать на вертолётном заводе, то когда-нибудь моя халтура угробит целый экипаж вертолёта вместе со всеми пассажирами, а если я буду работать на мебельной фабрике, самый максимум ножка у табуретки отвалится да кто-то себе копчик сломает. Так, может, лучше всё-таки я на мебельную фабрику пойду? Меньше людей угроблю при той же нищенской зарплате, а?

Кстати, об отваливающихся ножках да о мебели. Пишут, что в помещениях КумАПП ремонт не делался уже чёрт знает сколько лет, мебель разваливается, в полах дыры.

А между тем наши большие десантные корабли уже проходят Дарданеллы… Отсель грозить мы будем шведу, а вернее - бритту, пиндосу, турку и прочему натовцу! Верно? А зарплата на некоторых должностях ключевого оборонного предприятия – уровня МРОТ. И что, это такой голой задницей наши политики хотят раздавить натовского ежа?!