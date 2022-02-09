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Московский листок

Лобный юмор президента заставляет придворных изворачиваться

Опубликовано 09.02.2022 в разделе комментариев 0

Лобный юмор президента заставляет придворных изворачиваться

Пресс-секретарь президента Песков объяснил слова Путина "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", сказанные по итогам переговоров с  Макроном - по словам Пескова, глава государства имел в виду Украину.

"Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", - сказал Песков.

В общем, Украину можно, даже если ей не нравится, все равно... 

К кому там пристроился Путин с "этим делом"?

Также он пошутил о том, что французским журналистам было тяжело перевести слова Путина. Что тоже не совсем так - у французов есть похожая поговорка.

Песков опроверг версию журналистов, что в данном случае Путин цитировал слова одной из песен группы "Красная плесень". "Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа, я тоже, честно говоря, не знаком, позаимствовала это из русского фольклора", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

А вот это святая истинная правда - я тоже ничего не слыхал про "Касную плесень", а частушку знаю с детства. А детство мое началось на 10 лет раньше, чем у основателя группы. Так что - фольклор.

Однако, вопрос в другом - все ли, что ты знаешь, надо немедленно проговаривать на публике?

И вот тут некоторые веселый пассажи нашего президента вызывают вполне серьезыне опасения.

Помните кошку? Это когда Путин приехал поздравить каких-то школьников с 1 сентября и нарисовал им картину "Кошка. Вид сзади".

Есть в медицине такой "синдром лобной доли", он относится к органическим расстройствам личности, при котором характерен, в том числе, и весьма специфический "лобный юмор". Вот примерно как у Путина. Он ведь уже не в первый раз, и не во второй...

Думаю, какие-то нарушение мозгового кроввобращения там было - ничего особенного, с кем не бывает. А вот последствия бывают разные.

Иначе чем объяснить? Особенно на фоне того, чтовся внешняя деятельность первого лица строго дозирована и жестко контролируется. Возможно, периоды расторможенности и неконтролируемого поведения чередуются с относительно светлыми периодами. Я не знаю, это вопрос к кремлевским врачам.

Хотя, какой вопрос? Никто правды не скажет, пока сановный пациент не отправится к своим предшественникам либо не потеряет "товарный вид" до такой невозможности, что дальше маскировать это не удастся. Так было, к примеру, с сэром Рэндольфом Генри Спенсером Черчиллем, британским министром финансов и отцом Уинстона Черчилля. Но тот страдал спинномозговой сухоткой, что было причиной его экстравагантного поведения.

В нашем случае первопричины мы не знаем, гадать не рискуем, а наблюдаем только последствия - надо сказать, неблагоприятные. 

А.Б.



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