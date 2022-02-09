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Московский листок

Ивашов требует отставки Путина

Опубликовано 09.02.2022 в разделе комментариев 2

#социалза #форуммск #путин #политика #ивашов #калачев

Генерал-полковник Леонид Ивашов выпустил обращение против войны России с Украиной. В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку.

#Ивашов, #Путин, #социалза, #форуммск, #политика, #Калачев

По мнению Ивашова, "ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой". Однако сейчас, как пишет генерал, единственной угрозой существования России является деградация её внутренней жизни. Внешние же угрозы "не являются в данный момент критическими". Как говорится в обращении, Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.

"Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти", – пишет Ивашов.

По мнению генерала, применение военной силы против Украины "во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами". Он считает, что Россия "провоцирует напряжённость на грани войны", чтобы отвлечь население от внутренних проблем.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
2213 написал 09.02.2022 11:28
Ну,войны-то никакой не будет,в принципе,а вот,"существование россии-как государства",на самом деле,можно поставить под сомнение.Ведь,если,считать ее "государством",то получается,что вся правящая верхушка только и делает,что "строит козьи рожи",своему подконтрольному детищу,(о котором по идее должна заботится),изничтожает свой,собственный электорат,а,для тех,кто еще живой-устраивает такую "веселую житуху",что врагу не пожелаешь.При этом,с одобрения правящей элиты,и при ее прямом участии,разворовываются и распродаются сырьевые ресурсы,а львиная доля выручки-уплывает за кордон,на личные счета "отцов-командиров".То есть,о том,что будет,когда подземные резервуары опустеют,элитарии даже нисколько не беспокоятся,потому,что,в этом случае-им есть куда смыться,а,что будет с народом-дело темное.Получается,что если россия,все-таки "самостоятельное государство",то это государство просто работает на самоуничтожение,которое даже без всяких войн,обязательно приведет его к полному краху.
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(без названия)
Полк написал 09.02.2022 11:21
Страной правит уголовный, государственный и международный преступник с Хунтой деградантов-бандитов КГБ, затевающих войны по личным "хотелкам"! Пора их отправит в трибунал!
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