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Московский листок

S&P и Fitch предсказали России ущерб и без эскалации конфликта с Украиной

Опубликовано 09.02.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
S&P и Fitch предсказали России ущерб и без эскалации конфликта с Украиной

Рейтинговые агентства S&P и Fitch оценили вероятные последствия роста напряженности в отношениях между Западом и Москвой для российской экономики. Они считают, что экономике России может быть нанесен ущерб, даже если она не вторгнется на территорию Украины.

Там посчитали, что в отсутствие конфликта «более вероятные санкции включают запрет на осуществление американскими инвесторами сделок с суверенным долгом на вторичном рынке, а также дополнительные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц, государственных структур и имущества окружения Владимира Путина».

Эти санкции вряд ли окажут влияние на рейтинг России и рейтинги банков, считают в Fitch.

S&P в свою очередь перечисляет возможные санкции США и ЕС в отношении России: запрет российским банкам проводить операции в долларах США, отключение от международной системы SWIFT, запрет для инвесторов на владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке.

Я уже писал и говорил, что признаков вторжения на Украину пока никаких нет, но что должно отвратить Кремль от таких намерений, если санкции все равно готовятся?

Все равно введут, ну так хотя бы Украину захватим... Там режим безвизовый, пока соберутся отменить, в Европу покатаемся, доллары потратим, горилки попьем...

Там правда, говорят, какая-то бабка-партизанка бегает опасная, но ничего. Кого это останавливало когда?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Мурзилка написал 09.02.2022 13:23
Бывшая Украина- сама российская антизападная санкция.
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