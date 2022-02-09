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Московский листок

На западе Казахстана вспыхнули новые массовые акции протеста

Опубликовано 09.02.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
На западе Казахстана вспыхнули новые массовые акции протеста

На западе Казахстана на протяжении нескольких суток продолжаются новые массовые акции протеста. Работники предприятий Мангистауской области установили палатки перед офисами организаций.

Как передает портал, рабочие завода стеклопластиковых труб и ТОО «МАЭК-Казатомпром» вечером 7 февраля на месте протеста установили палатки. Они требуют повысить им заработную плату в два раза.

Рабочие завода стеклопластиковых труб потребовали, чтобы компанию включили в состав АО «МангистауМунайГаз».

Тем временем в Жанаозене, где начались первые протесты, переросшие в массовые акции по всему Казахстану, безработные почти неделю протестуют, требуя трудоустройства в нефтяной сфере. Об этом говорится в их видеообращении, адресованном президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву, акиму Жанаозена Максату Ибагарову.

Только по официальным данным, в Жанаозене насчитывается несколько тысяч безработных. Всего в городе проживает около 80 тыс. человек трудоспособного возраста, лишь 7-10 тыс. человек занято в нефтегазовой области. Большинство работоспособных жителей города — сотрудники бюджетных организаций.

 



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