Сообщается, что в ходе проверки сил реагирования Союзного государства они выполнили патрулирование.

На некоторых участках истребители России и Белоруссии отрабатывали сопровождение друг друга.

Основная фаза учений пройдет с 10 по 20 февраля.

Внешние наблюдатели связывают эти учения с ситуацией на Украине, которую сейчас страны НАТО пытаются накачивать вооружением и военной техникой.

Однако следжовало бы напомнить, что под давлением западных партнеров Украина сама порезала все свои бомбардировщики Ту-22М3, а было их довольно много.

В то время раздавались голоса о том, что зачем уничтожать? Можно же отправить на длительную консервацию или использовать для каких-то мирых задач. Но нет! Уничтожать непременно.

Это называется "жену отдай дяде, а сам иди... к женщине с низкой социальной отвественностью".

А.Б.