Сообщается, что в ходе проверки сил реагирования Союзного государства они выполнили патрулирование.
На некоторых участках истребители России и Белоруссии отрабатывали сопровождение друг друга.
Основная фаза учений пройдет с 10 по 20 февраля.
Внешние наблюдатели связывают эти учения с ситуацией на Украине, которую сейчас страны НАТО пытаются накачивать вооружением и военной техникой.
Однако следжовало бы напомнить, что под давлением западных партнеров Украина сама порезала все свои бомбардировщики Ту-22М3, а было их довольно много.
В то время раздавались голоса о том, что зачем уничтожать? Можно же отправить на длительную консервацию или использовать для каких-то мирых задач. Но нет! Уничтожать непременно.
Это называется "жену отдай дяде, а сам иди... к женщине с низкой социальной отвественностью".
А.Б.
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