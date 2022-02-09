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Московский листок

Как упразднить деньги

Опубликовано 09.02.2022 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

деньги труд
Дней 10 тому, в качестве комментария к статье В. Катасонова о деньгах и золоте, я дал работу «Снова об упразднении денег» («Ещё раз об
упразднении денег» - на ФОРУМмск), и по комментариям понял, что смысл этой работы до многих читателей из числа комментаторов просто не дошёл, и не по вине их глупости, а, скорее, по моей.
 
Скорее всего я недоучёл, что отсутствие практики не даёт читателям понять, как будет работать обмен товара без денег в масштабах государства или мира, как с помощью прямого товарообмена помощью уничтожатся банки и все преступления, связанные с деньгами. И хотя речь идёт о комментаторах, но мне кажется, что промолчавшие тоже мало что поняли.
 
Те, кто достаточно часто читают и слушают мои работы, знают, что я не люблю говорящие головы на экране, в том числе не люблю и свою
говорящую голову, поскольку предпочитаю не говорить, а писать. Но в данном случае в интервью Валерию Парфёнову, я ещё раз, теперь уже устно
постарался объяснить, что там и как работает в предлагаемой мною схеме прямого товарообмена.
 
Кому интересно, вот оно.


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