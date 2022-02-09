Как упразднить деньги

Дней 10 тому, в качестве комментария к статье В. Катасонова о деньгах и золоте, я дал работу «Снова об упразднении денег» («Ещё раз об

упразднении денег» - на ФОРУМмск), и по комментариям понял, что смысл этой работы до многих читателей из числа комментаторов просто не дошёл, и не по вине их глупости, а, скорее, по моей.

Скорее всего я недоучёл, что отсутствие практики не даёт читателям понять, как будет работать обмен товара без денег в масштабах государства или мира, как с помощью прямого товарообмена помощью уничтожатся банки и все преступления, связанные с деньгами. И хотя речь идёт о комментаторах, но мне кажется, что промолчавшие тоже мало что поняли.

Те, кто достаточно часто читают и слушают мои работы, знают, что я не люблю говорящие головы на экране, в том числе не люблю и свою

говорящую голову, поскольку предпочитаю не говорить, а писать. Но в данном случае в интервью Валерию Парфёнову, я ещё раз, теперь уже устно

постарался объяснить, что там и как работает в предлагаемой мною схеме прямого товарообмена.

Кому интересно, вот оно.