Путин посулил политическое убежище палачу Донбасса #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Макрон заезжал проездом https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Путин посулил политическое убежище палачу Донбасса 3 Похороны в России станут госуслугой 4 Цены на отдых в Турции к началу лета подскочат до 50% 5 Яшин призвал Кадырова уйти и объявил сбор подписей за его отставку https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Проведение летних Олимпийских игр стало символом возрождения Китая https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Россияне назвали самую прибыльную профессию 8 В российских городах массово отменяют выборы по партийным спискам https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Подросток, задержанный из-за планов «взорвать» здание ФСБ в Minecraft, выступил с последним словом https://forum-msk.org/material/news/1... 10 В Ливии на берегу моря нашли больше 300 упаковок гашиша с портретом Путина



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