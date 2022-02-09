Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Макрон заезжал проездом https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Путин посулил политическое убежище палачу Донбасса
3 Похороны в России станут госуслугой
4 Цены на отдых в Турции к началу лета подскочат до 50%
5 Яшин призвал Кадырова уйти и объявил сбор подписей за его отставку https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Проведение летних Олимпийских игр стало символом возрождения Китая https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Россияне назвали самую прибыльную профессию
8 В российских городах массово отменяют выборы по партийным спискам https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Подросток, задержанный из-за планов «взорвать» здание ФСБ в Minecraft, выступил с последним словом https://forum-msk.org/material/news/1...
10 В Ливии на берегу моря нашли больше 300 упаковок гашиша с портретом Путина
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