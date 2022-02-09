Как все вдруг испугались реального протеста трудящихся

Народное движение, развернувшееся в Канаде, одерживает первые, хотя ещё сугубо промежуточные победы. Две провинции — Саскачеван и Альберта объявили, что отменяют ковидные запреты и паспорта вакцинации. Кстати, это как раз старые бастионы канадской социал-демократии, которая, увы, утратила свои позиции, превратившись в охвостье либералов.

В любом случае решение провинций вряд ли изменит ситуацию и снизит накал страстей по той простой причине, что недовольство принудительной вакцинацией — не более чем повод для массовых выступлений. В условиях, когда на протяжении нескольких десятилетий массовая политика деградировала, а левые интеллектуалы не просто оторвались от народа, но и противопоставили себя ему, предпочитая одобрение рафинированного истеблишмента сочувствию малообразованных масс, протестующим очень трудно сформулировать и выразить все глубинные причины своего недовольства, которое является скорее эмоциональным отражением многолетней политической и социальной фрустрации, порожденной постепенным отмиранием демократических институтов. Связь между новыми ограничениями и отъемом гражданских прав протестующие прекрасно понимают, потому и вышли на улицу, но более глубокие причины происходящего им пока недоступны. Другой вопрос, что выходя на борьбу и становясь по факту политиками, эти люди начинают (вынуждены) нащупывать верные ответы.

Поскольку сам премьер-министр Джастин Трюдо своим самоуверенным и агрессивным поведением сфокусировал на себе всеобщую ненависть, люди вряд ли успокоятся, пока он не уйдет в отставку. Правительство это прекрасно осознает и пытается задавить протест полицейскими мерами, одновременно обрушивая на недовольных новые порции клеветы.

Кстати, показательно, что откровенную ложь о «правых экстремистах», которая многократно разоблачена на каналах канадских инсургентов, продолжают повторять некоторые левые блогеры в России, например тот же Константин Семин, с поразительной последовательностью осуждающий любое народное выступление против власти и правящих кругов, где бы оно ни происходило.

Пока телевидение пытается изобразить рабочих и фермеров, заполнивших улицы Оттавы и других городов, белыми расистами (они в самом деле по большей части белые, что, исходя из логики политкорректности, автоматически является доказательством их расизма), полиция применяет свои методы. У людей, приносивших топливо дальнобойщикам, незаконно конфискуют канистры с бензином. Это вызвало возмущение даже у многих копов, заявивших в Интернете, что и их учили защищать граждан от грабежа, а не грабить их. Также конфисковывали продовольствие, блокировали регистрацию в гостиницах для людей, приезжающих поддержать протест в Оттаву, штрафовали тех, кто приносили продукты и оказывали другую помощь манифестантам. Население Оттавы ответило своеобразным флеш-мобом, выйдя на улицы города с пустыми канистрами — пусть теперь разбираются, кого за что задерживать! Штрафы никто не платит, а квитанции один из блогеров-инсургентов призвал сохранять: у вас будет потом документ, подтверждающий ваше участие в революции.

В Новой Зеландии в столицу прибыл «Конвой свободы» аналогичный канадскому — бывшие британские доминионы проявляют солидарность, вспоминая общее прошлое. В ближайшее время планируются массовые акции солидарности в Европе. Только левое интеллектуальное и политическое сообщество растерянно молчит. Эти люди настолько отвыкли иметь дело с рабочими и крестьянами, что просто не знают что сказать. Если бы лидеры протеста хотели бы привлечь их внимание, им надо было бы организовать какое-нибудь шествие под лозунгом «ЛГБТ — против вакцинации!». Уверен, что желающие участвовать нашлись бы. Только вот беда — поддержка либеральных левых не так дорого стоит, чтобы за неё бороться. И время подобных игр явно проходит.