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Московский листок

На западе Казахстана вспыхнули новые массовые акции протеста

Опубликовано 09.02.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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