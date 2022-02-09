На западе Казахстана вспыхнули новые массовые акции протеста #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Российские бомбардировщики Ту-22М3 приняли участие в совместных учениях в Белоруссии https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Прокуратура Петербурга завела уголовные дела из-за хищения средств на фоне плохой уборки снега 3 Основатель «Гулагу.нет» сообщил об угрозах убийством 4 Президент Путин поручил правительству и «Газпрому» бесплатно обеспечить подачу газа для горения Вечных огней 5 Калужский губернатор объявил о введении ограничений на работу мигрантов 6 Власти Хабаровского края потратятся на утилизацию портретов Дмитрия Медведева 7 На западе Казахстана вспыхнули новые массовые акции протеста https://forum-msk.org/material/news/1... 8 S&P и Fitch предсказали России ущерб и без эскалации конфликта с Украиной https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Российские ученые оказались 10-ми в мире по числу публикаций



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