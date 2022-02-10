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Московский листок

А жизнь продолжается, но не для всех.

Опубликовано 10.02.2022 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
А жизнь продолжается, но не для всех.

Посмотришь и послушаешь СМИ, так В.Путина лидер Китая встретил на высшем уровне и посадил в отсек на трибуне стадиона в одиночестве. Замёрз президент, кто - то заботливо прикрыл ему ноги и он уморившись на время заснул. Значит журналисты не на секунду не переставали за ним наблюдать. Авторитетный человек ничего не скажешь против.

И вот телевидение показывает недавнюю сцену награждения "выдающихся" людей страны, которых кроме Миллера и Е.Велихова никто не знает. Кругом коронавирус, а олимпийцы, как сироты выступают без гимна и флага России. Откуда они, может с другой планеты? Однако 2 - го февраля президент в Кремле награждал некоторых граждан страны добившихся заметных результатов в своей работе. И никакого коронавируса нет. Человек 20, а может и более гуляют в зале свободно и даже обнимаются с президентом, толпой фотографируются, так как знают, что другого такого случая уже не будет, пьют шампанское. В Китае тем более никакого вируса нет, нет и больных. Более того прибывающие проходят тестирование и таков казённый приём. Не хочет коммунист дружить с капиталистом, который страну и народ сделал нищими.

В число награждённых попала и В.Скворцова. Ну кто же отбирал кандидатов на награждение? Ведь она продолжила оптимизацию здравоохранения после Т.Голиковой. Естественно президент эту оптимизацию не заметил. В Кремле народу не убавилось, все живы и здоровы. Вот Поклонская отказалась ехать к чёрту на кулички и президент нашёл ей должность в одной конторе МИДА - заместителем руководителя по делам СНГ "Россотрудничества". Интересно знать была ли раньше должность заместителя? А это деньги, ведь её зарплата не 15 - 20 тысяч рублей и всё на средства бюджета. Медведева пристроил, а теперь и Поклонскую. Щедрый у нас президент. Готовит чиновников к 2024 году. Кремль живёт своей жизнью, народ своей. Дорожает практически всё, но в Кремле этого не замечают. Дорожает даже одежда, обувь, бельё, ткани. Почему же всё дорожает? Оказывается мы ничего не производим без импорта, а в мире кризис. Очень сильно подорожали автомобили. К чему бы это? Ведь зарплата в России нищенская. И покупают. Вазовские автомобили доходят до 900 тысяч рублей, а импортные даже собранные в Росси до полутора миллионов и выше. Неужели народ как и чиновники научился воровать? С зарплаты даже в 50 тысяч рублей авто не купишь.

А тут отставной генерал наделал шума. Без сенсаций страна не живёт. Генерал - полковник Л.Ивашов от лица отставных офицеров обратился с открытым письмом к руководству Российской Федерации и президенту с требованием прекратить нагнетание напряжённости на границе с Украиной и уйти в отставку, а военнослужащих запаса и в отставке, а также граждан страны - активно выступать против пропаганды и развязывания войны. Заявил, что война с Украиной может грозить существованию самой России. Угрозы есть - страна на грани завершения своей истории. Все сферы, включая демографию, деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. Демография носит системный характер. Страшные слова "страна на грани завершения своей истории". Проснитесь, люди добрые, что - то надо делать. А народное богатство продолжает течь за границу.

Радиоведущий С.Мардан по поводу открытого письма весьма нелестно отозвался о генерале. Я и мои земляки с ним не согласны. Однако генерал хорошо разбирается в политике и не только во внешней, но и внутренней. Может С. .Мардан лучше разбирается? Два часа болтает на радио "КП" о том, что всем известно, однако ему за это неплохо платят. Я бы попросил генерала обратиться не только от лица отставных офицеров к правительству и президенту, но и к действующим офицерам, генералам, адмиралам и солдатам действующей армии. Если будет война то погибать будут не отставные офицеры и генералы, а действующие и в основном рядовой солдат. Жаль, что о них никто не вспоминает. Только они совместно с народом могут решить проблему управления страной. Оппозиции в стране нет, никто не поддержал генерала. А чем занят Геннадий Андреевич? Оказывается пишет обращение к братскому народу Украины и публикует в газете "Правда". А как это обращение попадёт к братскому народу Украины если не все в России прочитают это творение коммуниста ничего не значащее для наших народов.

И действительно чиновники и депутаты живут своей жизнью и не жалуются. Например, депутат от партии власти С.Сопчук очень хорошо живёт. Замоскворецкий суд признал законным требование прокуратуры о взыскании с этого депутата 38,5 миллиардов рублей из его активов.

Медики Московской области и Башкирии объявили по примеру итальянских бастующих голодовку и забастовку по причине ужасных условиях труда и катастрофической нехватки медицинского персонала. Оптимизация не закончена и никто не собирается исправлять положение. Более того оптимизатора Скворцову президент награждает. Да они просто издеваются над народом. Министр Мурашко, Попова, Собянин поют в унисон о том, что коронавирус идёт на спад, что в стране свободны тысячи коек и медики успешно справляются с омикроном. На самом деле никакого спада нет. За восьмое февраля в России зафиксировано более 183 тысяч заразившихся. У моей соседке уже более месяца живёт внучка с ребёнком, приехавшая из Москвы. Созванивается с коллегами по работе и те говорят чтобы не возвращалась, дети заболевают не понятно как и в большом количестве. А у чиновников всё тихо, мирно, проблем нет, даже празднуют награждение не известно за какие заслуги. Как говорит профессор Н.Кричевский, подорожало пальмовое масло на 56 %. Теперь будем помирать с музыкой. По словам президента, Д.Патрушева и чиновников в стране успешно развивается сельское хозяйство, но при этом значительно вырос импорт пальмового масла. Может по этому растёт смертность. Кто - нибудь занимается проблемой роста смертности в России? В СМИ обсуждается проблема создания структуры, которая бы защищала учителей. Защитников детей уже создали, однако родители больных день и ночь через средства массовой информации просят нищий народ скинуться на их лечение, хотя медицина в России бесплатная по Конституции. А кто защитит народ от вымирания?

 



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Всего комментариев к статье: 2
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ЧУЖИЕ во власти !
Мимо Проходящий... написал 10.02.2022 01:17
~..~ Privet ~..~
...А ПОЧЕМУ в НЫНЕшней рф-ii -
,,жизнь,, вот Т А К А Я...?
...да ПОТОМУ,что в НЫНЕшней рф-ii -
ТАМошняя "vLacть="МАСТЬ" - ЧУЖАЯ !!!
(ЧУЖ`ИМИ - она "НАФАРШИРОВАННАЯ"...)
''''''"""
-> В России - Нужно власть МЕНЯТЬ!
Нужно Русским - Власть ВОЗВРАЩАТЬ!
(а Т.Н."едроССню" - от-власти ОТСТРАНЯТЬ)
`````````````````
ВОР - вот ГЛАВНАЯ проблема Руси!
ВОР = В`ласть;О`лигархат; Р`елигия = ВОР!
-----
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= ====
С уважением - Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 09-2-22.
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(без названия)
Пенс написал 10.02.2022 01:09
Видели, как Пыня пытался распинываться перед Синем Пинем. И тот ему указал его место: К ноге. Что и было исполнено. Что еще остается делать вассалу очередой провинции Чины? Терпи, моя красавица.
Как еще относится к особи, продавшей свой народ коммунально-олигархическим паразитам при содействии ЕРо-Арашуковского криминала по заветам Чубайса-Бжезинского? Крутому мачо все равно. Плед на ножки и теплое молочко приносят исправно.
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