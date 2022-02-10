Слабоумие от дармоедов

Работа большая, пока что разбил на шесть частей, если что-то более злободневное не помешает, буду давать их одна за другой.

Об этом требовании предъявить результат я уже писал совсем недавно, но не так подробно, как намереваюсь, в этой работе я буду писать о предъявлении результата в самом конце, а начну с того, о чём я тоже пишу уже много лет, - о том, что обуславливает это требование предъявлять результат, - о всемирной пандемии слабоумия.

Будем с двух сторон подходить к вопросу о том, почему мир скатился к глобальному слабоумию, а это я уж и не знаю, как можно отрицать с весны 2020 года – с момента, когда обычный сезонный грипп правительства практически всех стран начали принимать за страшное бедствие.

Итак, во-первых, откуда при таком очевидном и мощном рывке мирового научно-технического прогресса, такое резкое падение способностей человечества к самостоятельному мышлению? Давайте попробуем вникнуть в этот вопрос и, само собой, начнём с поиска, кто или что человека оглупляет.

Интересно, если отойти от вопроса и взглянуть на дело со стороны, то в толпе виден самый главный виновный, правда, которого люди уж точно в упор не хотят признавать виновными. Ну, скажите, ну кто видит, что самой главной основой оглупления является научно-технический прогресс? В это можно поверить? Можно поверить в то, что продукт высших достижений ума человечества может стать причиной всемирного оглупления человечества?

Понятно, что не сам прогресс виноват, а то, как люди его используют, но, всё же, не будь прогресса, не было бы и идиотизма человечества – не было бы оглупления тех, кого природа создаёт как собственный ум. Не было бы этого неестественного процесса.

Да, в оглупление прогрессом поверить невозможно - это надо пробовать понять. Если осталось чем. Вот давайте и попробуем это сделать.

До определённого времени производительность труда человечества была настолько мала, что на излишки продуктов, необходимых для физической жизни людей, практически невозможно было содержать никого, кто бы не участвовал в создании самих этих продуктов. Скажем, даже в средние века в России из-за резко континентального климата и больших расстояний, определявших низкую производительность крестьянского труда, для содержания одного воина требовалось 10 крестьянских семей. Только такое количество пахарей, способно было получить избыточный продукт, достаточный для покупки оружия, одежды и прокорма самого воина. Но воин был необходим - без этого воина невозможно было сохранить весь остальной объём продукта крестьян – его отобрали бы при набеге какие-нибудь банды завоевателей.

Соответственно, в стародавние времена было очень непросто содержать большое количество болтунов, просто развлекающих народ или властителей.

Правда, тут надо чётко понимать, кого я имею в виду под болтунами. Скажем, полководец словами даёт команды в бою – он болтун? Архитектор словами-указаниями строительным рабочим выстроил церковь – он болтун?

Нет, поскольку ОНИ ОТВЕЧАЮТ за последствия этих своих слов. Если полководец проиграет битву – его убьют враги, - он своей жизнью за свои ошибки ответит. Если церковь рухнет, архитектору не заплатят или накажут иным способом – он тоже за ошибки ответит. Были времена, когда и врача хоронили вместе с тем, кого он лечил.

Ну, а как отвечают за свои слова какие-нибудь «бременские музыканты» и авторы подобного словесного бреда, предназначенного для развлечения отдыхающего народа? Вот такого рода болтунов, жрущих, как настоящие работники, но не несущих никакой ответственности за свои слова, я и имею в виду.

Но надо остановиться, поскольку народные массы вопрос ответственности «в упор не понимают». Для масс, если какой-нибудь паразит вякнет, что он, дескать «ответственный руководитель» или того смешнее – «ответственный депутат», то массы с этим соглашаются, не задумываясь над тем, а как этих дебилов наказывают за их тупость и подлость? Запомните: НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЗ ЗАРАНЕЕ ПРЕДУСМОТРЕННОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ОШИБКИ. Без этого болтовня об ответственности – не более, чем тупая болтовня дураков и для дураков.

У нас и премьер, и министр, и депутат гордо заявляют, что они ответственные люди. А как они отвечают за свои ошибки? Никак? Значит они тупые болтуны и не более того. Это, казалось бы, не сложная мысль, но люди этого не понимают.

Врач, ошибившийся в диагнозе и своими словами назначивший лечение, приведшее к смерти пациента, за свои слова отвечает по закону – может сесть в тюрьму. Этот врач – действительно ответственный человек. А как за свои слова о пользе носить намордники отвечает, скажем, действительный член Академии Наук России? А как за требование носить намордники отвечают «политики»? Никак? Значит это не ответственные люди, а безответственные болтуны.

Но вернёмся к научно-техническому прогрессу.

Итак, были времена, когда содержать массы каких-то развлекающих народ или властителей болтунов, было просто не на что. Разумеется, они и в древние времена, скорее всего, были, но их число было мизерным, да и были эти болтуны, скорее всего, любителями – совмещавшими болтовню с полезной деятельностью. Скажем, древнегреческие философы Эзоп или Эпиктет вообще были рабами – по указанию хозяина поработают на получение для себя пищи, потом пофилософствуют, - и, в общем-то, это совмещение у них получалось неплохо.

Но прогресс неуклонно двигался, и начали появляться излишки продуктов, на которые сразу же появились и претенденты. Первыми, как это видится, были попы, которые жрали и по сей день жрут. И болтают. Какую ответственность они несут за свои слова?

Ну вот какую ответственность несёт мулла, убедивший наивного юношу или девушку стать смертником? А как отвечают за свои слова попы всех мастей или раввины?

Ведь что делают попы? Хранят как бы истинные знания о боге и вешают их на уши желающим. Правда, у них есть ещё и достаточно обременительные и занимающие время обязанности, но и эти обязанности заключаются в безответственной болтовне.

Патриарх Московский, Кирилл, понятное дело, во сто крат хуже, но вот вам Папа Римский, причём, в миру он был ещё и химиком, то есть, казалось бы, обязан быть умным человеком. Но: «Папа Франциск: Распространение «дезинформации» о вакцинах и COVID-19 является нарушением прав человека. В своем выступлении в пятницу он похвалил «фактчекинг» и призвал к «правде»». И это говорит тот, кто возглавляет распространение дезинформации о некоем сверхъестественном существе, отсутствие которого давно доказано и подтверждено. Это не нарушение прав человека? Папа не понимает, что в доме повешенного о верёвке не говорят? Что на основании его собственных утверждений можно требовать запрещение церквей, как нарушителей прав человека?

Уже не понимает. Теперь такой Папа.

И пример попов – жить за счёт болтовни - был заразителен.

Ведь истинные знания не заканчиваются знаниями о боге, посему следующим отрядом болтливых паразитов стали учёные. Да, разумеется, поначалу среди них было множество тех, кто искренне желал лично узнать что-то истинное об устройстве мира, и узнавал это. Но по мере того, как власти начали выделять из казны деньги для целей познания мира, на эти деньги хлынули толпы, и уже нельзя было сказать, что это были толпы только тех, кто жаждал знаний, - во всех случаях эти люди жаждали денег. А желать познать устройство мира и желание денег, - это разные желания и даже как бы разные, профессии.

И что касается знаний об устройстве мира тех, кто идёт в науку за деньгами, то в подавляющем большинстве это были люди (и сейчас они такие), уверенные, что мир устроен так, как их заставили заучить их учителя! В русском языке именно от этой примитивной мысли их и называют «учёными».

От древних греков к нам пришло латинское выражение magister dixit — «так сказал учитель» - ссылка «учёных» на непререкаемый авторитет того, у кого они учились, - а начали учёные так ссылаться ещё на Аристотеля. И хотя это выражение все учёные знают, и все его критикуют, однако с веками оно стало незыблемым принципом «науки», превратив науку в сугубую болтовню, часто вообще предназначенную только для развлечения бездельников. Я, к примеру, такой развлекающей бездельников «наукой» считаю то, во что превратилась официальная (официальная!) философия – в сугубую болтовню, которая в практической жизни никому и ни при каких случаях не требуется.

Ну вот, к примеру, Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил:

- 742 тысяч рублей на исследование «Является ли злом существование ада»;

- 667 тысяч рублей на выполнение научной работы «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — начала XX: Основные идеи и позднесхоластические корни»;

- 742 тысяч рублей на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада».

- 686 тысяч рублей на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — сообщили РБК в Институте философии РАН на просьбу прокомментировать исследование «Является ли злом существование ада».

Ну и кому эта болтовня может потребоваться?

Напоминаю, что у нас в быту ум очень часто путают с памятью, забывая, что абсолютная память (это установлено наукой) бывает обычно у абсолютных идиотов. В Париже лет тридцать в одном из ресторанов работал гардеробщик, который не выдавал номерков, так как помнил, у какого посетителя какую одежду он брал. Интересно, что он помнил посетителей не одного дня, а вообще всех посетителей за тридцать лет своей работы. Вот такой был компьютер с видеокамерой. Но никакую другую работу он делать не мог – был глуп как полено. То, что выдающуюся память имеют люди с нарушенными умственными способностями, хорошо показано в американском фильме «Человек дождя», в котором такую память демонстрирует больной аутизмом.

Естественно, что если у человека неплохая память, то ему легко запомнить те формальные знания, что дают в школе или университете, запомнить цитаты, хорошо сдать экзамены в институт или университет и хорошо их закончить... Но ведь это заслуга памяти, а не ума.

В итоге люди с хорошей памятью могут запомнить то, что сказал учитель, и потом это повторять - на это способен самый примитивный ум. Ппосему учёный мир превратился со временем в умственный отстой – кормушку для самых примитивных людей, которым из-за отсутствия надлежащих умственных способностей трудно было найти иные источники существования. Причём, поскольку новые знания обнуляли старые, и по мере новых научных открытий, хранители старых знаний в глазах окружающих и тех, кто платит деньги, становились глупцами, то никто так не ненавидит истину, как те, кого считают учёными. Эти люди готовы убить всякого, кто пытается противоречить тому, чему этих учёных научил учитель. Древний общеизвестные примеры со времён, когда ещё в науку во множестве шли и энтузиасты, - Джордано Бруно или Игнатий Земмельвейс.

Да, не спорю, и до сих пор в науке есть люди, у которых поиск истин является целью жизни, но целью жизни остальных, повторю, является поиск денег, и именно в этом «учёные» добиваются исключительного мастерства. А сам поиск денег в науке, особенно в России и СССР, как раз и доступен самым примитивным умам, поскольку написание диссертаций стало чисто ритуалом, а выборы в академии уже давно ведут исключительно братья по разуму претендентов.

Вот я часто повторяю, что жена академика Л. Ландау, К. Дробанцева, пишет о соавторе Ландау, тоже академике, Е.М. Лившице:

«Привычку копить деньги Евгений Михайлович унаследовал от своего отца-медика. Когда сыновья подросли, их отец сказал так: «Раз «товарищи» уничтожили у нас, врачей, частную практику, сделав в Советском Союзе медицинскую помощь бесплатной, мои сыновья станут научными работниками». С большой гордостью об этом рассказывал сам Женька, восхищаясь прозорливостью своего отца. «Действительно, папа оказался прав, ведь самая высокая заработная плата у нас, у научных работников». И, как ни странно, младший сын медика Лившица Илья тоже вышел в физики».

Итак, по создаваемому в обществе мнению, учёные являются носителями каких-то истинных знаний, недоступных простому уму, но на самом деле масса этих «учёных», алчущая не знаний, а только денег, является в умственном отношении весьма примитивной. Хорошим примером этому является наука СССР, в котором учёным платили не за конечный полезный обществу результат, а только за то, что они называли себя «учёными». И получилось, что каждый четвёртый учёный прожирал общественные блага в СССР, но как только умерли энтузиасты науки – все эти курчатовы и лысенко, - пришедшие в науку во времена Сталина, толку народу СССР от этой орды дармоедов стало чуть больше, чем на грош.

http://s8.uploads.ru/8PjQx.jpg

Какой из такого состава «учёных» следует вывод с точки зрения оглупления масс?

Поскольку и так много написал того, что будет отторгаться многими читателями, давайте о выводе поговорим в продолжении.

(продолжение следует)