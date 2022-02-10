Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Абсолютное большинство учителей в России имеют оклад ниже МРОТ

Опубликовано 10.02.2022 в разделе комментариев 0

школа учитель
Абсолютное большинство учителей в России имеют оклад ниже МРОТ

76% российских учителей имеют зарплатную ставку ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из данных Минпросвещения РФ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко во время заседания комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Также, по оценкам ведомства, разнящиеся подходы к оплате труда учителей в регионах провоцируют непрозрачность начисления надбавок.

В свою очередь, глава комитета СФ Лилия Гумерова отметила, что только 70 процентов субъектов РФ следуют рекомендациям Минпросвещения, в соответствии с которыми базовая часть зарплаты педагогов должна составлять не менее 70 процентов, а стимулирующие выплаты — 30 процентов.

Минимальный размер оплаты труда в прошлом году составлял 12,8 тысячи рублей.

***

По идее, с такими зарплатами учителя должны быть самой революционной группой населения, а на самом деле ровно наоборот - большинство безобразий на выборах творится именно руками привлеченных к процессу учителей!

И ведь еще, с такой-то зарплатой, их постоянно грозят уволить... 

Что до распределения зарплат и стимулирующих выплат, то это не рекомендация, это обязательное к исполнению положение, и почему ведомство не обращается в прокуратуру, если оно постоянно нарушается?

Хотя понятно, почему - в таком положении учитель бесправен и зависим, а нынешнему государству не образование нужно, а армия послушных исполнителей для фальсификаций выборов и всего остального, что прикажут.

И вдобавок эта армия "чего изволите" этому государству очень дешево обходится.

А чему они там учат детей, вообще никого не интересует...

А.Б.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к петиции за отставку Кадырова?:
Результаты
Интернет-ТВ
На западе Казахстана вспыхнули новые массовые акции протеста
На западе Казахстана вспыхнули новые массовые акци...
09.02.2022
Ивашов требует отставки Путина
Ивашов требует отставки Путина
09.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Абсолютное большинство учителей в России имеют оклад ниже МРОТ (0)
Слабоумие от дармоедов (0)
А жизнь продолжается, но не для всех. (2)
На западе Казахстана вспыхнули новые массовые акции протеста (0)
Как все вдруг испугались реального протеста трудящихся (9)
Путин посулил политическое убежище палачу Донбасса (1)
Как упразднить деньги (9)
Российские бомбардировщики Ту-22М3 приняли участие в совместных учениях в Белоруссии (2)
На западе Казахстана вспыхнули новые массовые акции протеста (1)
S&P и Fitch предсказали России ущерб и без эскалации конфликта с Украиной (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи Разделенный класс от abzads
Дарья Митина Дарья Митина: Бобёр, выдыхай!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Макрон предотвратил войну и готов вновь стать президентом
Дарья Митина Дарья Митина: Всем в кино!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: В РФ прокомментировали срыв встречи Зеленского с главой МИД ФРГ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss