Абсолютное большинство учителей в России имеют оклад ниже МРОТ

76% российских учителей имеют зарплатную ставку ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из данных Минпросвещения РФ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко во время заседания комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Также, по оценкам ведомства, разнящиеся подходы к оплате труда учителей в регионах провоцируют непрозрачность начисления надбавок.

В свою очередь, глава комитета СФ Лилия Гумерова отметила, что только 70 процентов субъектов РФ следуют рекомендациям Минпросвещения, в соответствии с которыми базовая часть зарплаты педагогов должна составлять не менее 70 процентов, а стимулирующие выплаты — 30 процентов.

Минимальный размер оплаты труда в прошлом году составлял 12,8 тысячи рублей.

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По идее, с такими зарплатами учителя должны быть самой революционной группой населения, а на самом деле ровно наоборот - большинство безобразий на выборах творится именно руками привлеченных к процессу учителей!

И ведь еще, с такой-то зарплатой, их постоянно грозят уволить...

Что до распределения зарплат и стимулирующих выплат, то это не рекомендация, это обязательное к исполнению положение, и почему ведомство не обращается в прокуратуру, если оно постоянно нарушается?

Хотя понятно, почему - в таком положении учитель бесправен и зависим, а нынешнему государству не образование нужно, а армия послушных исполнителей для фальсификаций выборов и всего остального, что прикажут.

И вдобавок эта армия "чего изволите" этому государству очень дешево обходится.

А чему они там учат детей, вообще никого не интересует...

А.Б.