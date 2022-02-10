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Московский листок

Россияне вошли в число самых несчастных потребителей Европы

Опубликовано 10.02.2022 в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики
Россияне вошли в число самых несчастных потребителей Европы

Индекс потребительской уверенности в России по итогам 2021 года снизился на четыре процентных пункта и оказался на отметке минус 23, подсчитали эксперты Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.

Хуже ситуация только в Словении (-24) и Греции (-41), Россия делит третье место с конца с Болгарией. Для примера, индекс потребительской уверенности в Латвии и Испании на десять процентных пунктов выше, чем в России.

Исследование показало, что у 39% россиян в течение последних 12 месяцев ухудшилось материальное положение и лишь 9% ждут изменений в лучшую сторону. 58% «негативно» оценили ситуацию в российской экономике, 43% ждут дальнейшего движения вниз.

В докладе указывается, что ожидания россиян по поводу экономики «опустились в диапазон наиболее пессимистических значений за весь период наблюдения».

Согласно Росстату, по итогам прошлого года индекс потребительских цен вырос в России на 8,6% и продовольственная инфляция достигла 10,9% и стала рекордной с декабря-2015.

Но если оценивать инфляцию не по корзине Росстата, а по реальному потреблению домохозяйств, то она достигает 18%, выяснили эксперты «Ромира»: на столько подрожали товары ширпотреба, собранные на основе 15 миллионов покупок, сделанных россиянами в последние 13 лет.

Инфляцию выше на декабрь прошлого года зафиксировали лишь Аргентина (50,9%) и Турция (36,1%), а также ряд африканских государств и страны-изгои, находящиеся на грани экономического коллапса (35% в Иране, 60,7% в Зимбабве, 139% в Сирии, 686% в Венесуэле).

 



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