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Московский листок

"Пояс добрососедства", а ниже голая задница

Опубликовано 10.02.2022 в разделе комментариев 0

россия народ
"Пояс добрососедства", а ниже голая задница

Россия не на словах, а на деле способствует формированию глобального "пояса добрососедства"

для сохранения всеобщей стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров, поздравляя коллег с Днем дипломатического работника.

Да, я хорошо помню добрососедство в солнечном Таджикистане во время гражданской войны. А до этого в Афганистане тоже добрососедство было хорошее. Ну и Фергана, Новый Узень... Карабах очень добрососедский был, а также Южная Осетия и Абхазия. Приднестровье. Опять же на Донбассе все очень добрососедски получается.

А уж какие добрые соседи у нас в Прибалтике - слов нет! Слава богу, в Казахстане намедни добрососедство коротенькое получилось, а то бы...

Дальше на восток у нас добрососедство с Японией, особенно на Курилах. А дальше и вовсе Америка - это наши самые добрые соседи.

 

Россия может остаться без консула в Нью-Йорке

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке впервые в истории остались работать всего пять человек, в январе число дипломатов сократилось более чем вдвое, раньше в консульстве было 12 дипломатов.

При этом глава консульства не исключил, что в миссии останутся еще меньше людей. В июне уезжают два коменданта. У генконсула сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе. А одному генконсулу не рекомендовано ехать за рулем. Дипломаты сидят на приеме посетителей.

США не выдают визу новому генконсулу Анатолию Каргаполову уже почти год. Возможна ситуация, при которой в Нью-Йорке вообще не останется российского консула.

В целом 27 сотрудников российского посольства в США покинули страну к 30 января, еще 28 — к концу июня текущего года.

А может и не нужно нам? Закрыть Америку, и все тут... Зачем нам Америка? Что мы, Колумб какой...

 

В Россию по амнистии смогут вернуться более 120 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана

Россия и Таджикистан договорились о возвращении на территорию РФ более 120 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, которым ранее въезд в страну был запрещен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода.

По информации Ширин, в эти 120 тыс. входят граждане, которым запретили въезд в Россию в прошлом году. Она подчеркнула, что речь идет о лицах, нарушивших законы РФ и не соблюдавших порядок проживания. Однако те, кому запрещен въезд в Россию по суду, в список амнистированных не входят.

Всего в 2021 году в Россию на заработки из Таджикистана отправились, по данным министра, 374 тыс. человек. В 2020 году их было 129 тыс.

Портал Eurasianet, однако, писал, что в 2021 году в Россию прибыли в поисках работы около 1,6 млн граждан Таджикистана, или одна пятая часть населения этой страны.

В свою очередь, таджикская редакция Радио "Свобода", отмечает, что в 2021 году из 272 тыс депортированных таджиков 135 тыс изменили на родине фамилии и снова приехали в Россию. В Таджикистане смена паспорта с минимальным пакетом документов стоит 500 долларов.

Понятно, что трудовая миграция сегодня - это основной источник дохода для таджиков. И понятно, что это фактор внутренней стабильности для Таджикистана, где Россия держит войска. Но на штыках сидеть нельзя, нужно как-то кормить население.

С другой стороны, расхождение цифр правительства в Душанбе с реальностью говорит, что там не слишком контролируют ситуацию. Не знают, сколько вьехали, сколько депортировано. Не говоря о том, что можно совершать преступления, менять фамилию и снова въезжать в Россию.

Тут уже вопрос внутренней стабильности встает перед Россией.



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