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Московский листок

Литературная история "Крестов"

Опубликовано 10.02.2022 в разделе комментариев 0

фашизм тюрьма
Литературная история "Крестов"

Напомним, что учительницу петербургской гимназии Серафиму Сапрыкину уволили после урока, на котором она прочитала старшеклассникам стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Песков призвал тщательно разобраться в этой истории, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что петербургская учительница Серафима Сапрыкина, сообщившая о своем увольнении из школы из-за чтения стихов Хармса и Введенского, должна быть полностью восстановлена в правах и продолжить работу.

И вот - разобрались, в средствах массовой информации появились материалы, согласно которым, учительница имеет судимости и сменила фамилию.

Несмотря на то, что документ, свидетельствующий об отсутствии судимостей Сапрыкиной, получен 21 июля 2021 года в отделе МВД на Литейном проспекте и представлен публике, а фамилию она сменила, выйдя замуж, пресса продолжает обсуждать это "новое обстоятельство". Даже не обращая внимания на то, что в 2008 году, когда она должна была получить срок, она продолжала спокойно учиться в университете, который и закончила.

При этом все, как выяснилось, любят Хармса и некоторые даже читали Введенского. Даже надзиратели из "Крестов", и те гордятся знаменитым земляком. Говорят, даже собираются повесить табличку типа "Здесь жил, творил и умер Хармс".

Проблема только в том, что табличек со знаменитыми жильцами "Крестов" придется вешать больше, чем позволяет площадь стен знаменитой тюрьмы.

Но можно ведь использовать и стены школьных зданий...

***

Кстати, о "Крестах". Сравнительно недавно сидел в этой тюрьме ныне уже, к сожалению, покойный бывший депутат Государственной думы от КПРФ, бывший депутат Ленсовета Евгений Красницкий. На тот момент, без сомнения, лучший в Питере социолог, ну и еще писатель, как Хармс детские книжки писал (и сегодня можно купить в магазинах). Лауреат премии "Меч без имени" в области фантастики.

Времена были уже путинские, но Путин был еще ранний, незрелый. Сам Красницкий, кстати, был от Путина поначалу в восторге... К моменту выборов губернатора Петербурга, к которым он готовил социологию, восторгов, понятно, поубавилось. А когда за это исследование, которым все как раз и пользовались, а губернатор Яковлев именно на его основе и строил кампанию и победил с рекордным счетом, его решили посадить - о восторгах, понятно, речи уже не было. 

Но ответственные товарищи из "органов" решили, что Красницкий никакой социологии не проводил, все сам выдумал. Все, конечно, очень удивились, а Красницкому пришлось несколько месяцев из тюрьмы доказывать, что исследование реально проводилось. Доказал. Выпустили. Пока сидел, перенес инфаркт - не отпустили, сказали, что в "Крестах" прекрасные возможности для лечения. Умерла жена - на похороны тоже не отпустили... Вскоре умер и сам, уже на свободе. Как бы сам...

Так что литературная история "Крестов" продолжается. 

А.Б.



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