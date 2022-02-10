Александр Краснов в программе "Еще не вечер", ведущий Александр Бобылев.
#украина #краснов #александрбобылев #социалза
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#социалза #краснов #украина #александрбобылев
Александр Краснов жестко и прямо об Украине, войне и нашей так называемой элите
Александр Краснов в программе "Еще не вечер", ведущий Александр Бобылев.
#украина #краснов #александрбобылев #социалза
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Арт написал 10.02.2022 17:06
стоик7961 написал 10.02.2022 16:58
Сашенька, на пенсии живи спокойно, надоел?