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Московский листок

Александр Краснов жестко и прямо об Украине, войне и нашей так называемой элите

Опубликовано 10.02.2022 в разделе комментариев 2

#социалза #краснов #украина #александрбобылев

Александр Краснов в программе "Еще не вечер", ведущий Александр Бобылев.

#украина #краснов #александрбобылев #социалза



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 2
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Арт написал 10.02.2022 17:06
Правильно, повылезали всякие. Сейчас из каждого утюга пиз*ят про надуманную войнушку.
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(без названия)
стоик7961 написал 10.02.2022 16:58
Сашенька Красненький опоздал - место занял Ивашов?
Сашенька, на пенсии живи спокойно, надоел?
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