Валиева и Уваров: так кто же объявил войну детям?

Всемирно известная фигуристка Камила Валиева и известный только узкому кругу родных и знакомых школьник из провинциального городка Канска Никита Уваров почти ровесники. По поводу первой в олимпийские дни возник тревожный слух, что она может быть дисквалифицирована и лишена золотой медали из-за якобы обнаруженной в её организме микродозы некоего запрещённого для спортсменов лекарственного препарата. Второго в эти дни судил военный трибунал.

Новость о возможной причастности 15-летней рекордсменки мира Валиевой, признаваемой некоторыми экспертами самой талантливой фигуристкой современности, к допинговым махинациям, взорвала российский сегмент интернета. Специалисты ВАДА (антидопингового агентства), Байден с Обамой и с ними пол-Америки, вероятно, икали несколько часов кряду. Потому что именно они были объявлены главными виновниками произошедшего. В тысячах комментариев российские болельщики уличили их в злокозненной, иезуитской выходке с целью воткнуть нож в спину отечественного спорта. "Выжидали два месяца, чтобы России сделать больнее", - возмущались в Рунете. Одни комментаторы утверждали, что пробы подменили; другие, что допинг нарочно подсыпали; третьи, что сами американцы допингом буквально обжираются, а нашим не дают попробовать даже микродозу и т.д.

Однако самым громким был вопль: "Эти подонки объявили войну РЕБЁНКУ!". Далее участники обсуждения выдвигали различные предположения об ужасающих последствиях отстранения юной спортсменки. Мол, психологически будет сломлена и не переживёт, сопьётся. Чаще же звучало сочувствие, что ей могут не вручить на Красной площади обещанные олимпионикам ключи от престижных автомобилей. Самые заботливые обращались к президенту, чтобы машин не пожалели. Самые яростные призывали сборную Олимпийского комитета России покинуть Пекин досрочно и больше на соревнования МОК не ездить.

А вот суд над восьмиклассниками из Канска среди жителей Российской Федерации никакого ажиотажа не вызвал. Как будто ничего необычного, что хватают 14-летних подростков, обвиняя в создании террористического сообщества, аки наследников эсеровской "Боевой организации" начала прошлого века. Словно это не дикость - требуют для мальчишек с прокурорской трибуны от 6 до 9 лет (!) заключения. СМИ поясняют детали дела: дети расклеивали листовки про политзаключённых и осмелились испортить ими даже местный "храм" ФСБ, а в компьютерной игре вовсе его "взорвали". Вот тут-то их и повязали как врагов государства.

Двое ребят, что повинились, получили условные сроки. Никита Уваров отверг все обвинения изначально, продержался на своей позиции до конца и оказался приговорён к 5 годам колонии. Судом, который в целом на днях президент охарактеризовал как "не бездушную машину". В "десятилетие детства", о котором трубили из всех пропагандистских щелей.

Он хорошо учился, интересовался научно-познавательными программами, общественно-политической жизнью. Многие ли из нынешних восьмиклассников способны произнести осмысленный и связный монолог вроде того, что прозвучал в его последнем слове? Вот цитата из него: "Канск — очень маленький город, но в нем очень много проблем. Плохая экология из-за горящего леса, много мусора и грязи. Проблемы с бездомными животными, с огромной бедностью и разрухой, которая проявляется в городских пейзажах, в домах, дорогах и людях. Много людей, даже мои знакомые живут в разваливающихся домах, которых государство оставило на произвол судьбы, которым на протяжении многих лет что-то обещают чиновники и депутаты. С медициной тоже очень много проблем, мало лекарств, оборудования и специалистов. Большой уровень криминала. Я в этом всем рос... Мне было больно от того, что у меня в стране репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра, которые выступают за ее благополучие".

Обвинение исходит из факта обнаружения неких компонентов взрывчатых веществ. Я вспоминаю, как много лет назад в таком же возрасте мы с дворовыми друзьями таскали с тёплой стоянки N (не буду называть вещество, чтобы тоже не посадили), закупоривали в бутылки и взрывали; у каждого из нас был "пугач"; знакомые с основами химии, мы могли легко создать смесь, вспыхивавшую от капли одеколона. При этом никогда ничего общего с миром криминала не имели, страну свою любили и милицию уважали.

Беда Никиты в том, что он надеялся, будто его тяга к справедливости кому-то здесь нужна. Что из всей громады патриотических речей хоть какая-то толика не является пустословием. Что за пафосным "своих не бросаем" есть хотя бы небольшой процент тех, кто действительно может не быть равнодушным. Хотя бы к страданиям детей.

Ведь и всероссийский стон в защиту Валиевой - всеобщая ложь. Блестящая карьера, а что потом? Нахождение в привилегированной касте "проливавших пот и кровь", когда их одноклассники, тратившие юношеские годы на освоение математики, физики, биологии и других наук, обречены на позорные зарплаты инженеров, учёных, агрономов? Шоу на льду - одна из программ на ТВ, которое больше половины населения страны перестало смотреть из-за пропагандистского угара? Роль "паровоза" для партии власти в каком-нибудь несчастном, загибающемся регионе? Что там будет достойного, кроме памяти об олимпийских наградах? Да и вообще не стоит переживать, что могут поймать на допинге. Разве кто-то из российских "звёзд" из-за этого серьёзно пострадал? Большинство из них прекрасно чувствуют себя в креслах спортивных функционеров, чиновников и депутатов.