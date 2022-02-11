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Московский листок

Керамин-Нева: терпим, кашляем, работаем?

Опубликовано 11.02.2022 автором Азат Абдуллатыпов в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Керамин-Нева: терпим, кашляем, работаем?

Есть такое питерское предприятие “Керамин-Нева”, дочка минского ОАО “Керамин”. Сообщают оттуда, что работникам предприятия, занятым производством и обработкой керамической плитки, не выдают респираторы. При этом в помещениях стоит пыль, поэтому новоприбывшие отмечают, что через несколько дней работы у них начинается постоянный кашель. Несмотря на это, условия работы по трудовому договору относятся к допустимым (второй класс), а не к вредным или опасным. 

Но печалит не то, что нарушения имеют место, а то , что большинство работников с ними смирилось. То ли правда верят, что “когда-нибудь” респираторы выдадут, то ли надеются найти работу получше и уйти, то ли просто на себя уже наплевать. 

Сегодня плюём на охрану труда, а что завтра-то будет? Собственными лёгкими плеваться будем? Всем, кто работает со строительной, керамической, силикатной и стеклянной пылью, могу напомнить: силикоз и другие пневмокониозы – заболевания, вызванные хроническим накоплением пыли в лёгких. И они являются неизлечимыми. Я когда по стеклу работал у себя дома, уж на что расхлебай, и то использовал респиратор, очки, перчатки и не жалел жидкости – не только для охлаждения, но и чтобы пыль не летела. 

А также напоминаю статью 221 Трудового кодекса РФ “На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации”. То есть, эта статья касается не только вредных и опасных условий труда, но и допустимых условий труда, если имеет место такое загрязнение. По этой же статье работодатель имеет право менять нормы выдачи средств индивидуальной защиты в лучшую сторону по сравнению с утверждёнными типовыми нормами, в том числе принимая во внимание мнение профсоюза или иного выборного органа рабочих. А профсоюз в России создать сравнительно просто – это вам не Казахстан, формально нужны три человека и первичная профсоюзная организация готова.

В общем, стребовать с работодателя улучшить условия труда можно. С учётом такой информации, что сейчас половина персонала компании сидит на больничном из-за всем известной болезни, рабочей силы сейчас дефицит. Это как раз можно использовать. Если вторая половина откажется работать, производство встанет. А стройматериалы дороги, руководство барыши терять не захочет.

Ну или даже не обязательно бастовать. Инструкции должностные так пишутся, что во многих случаях их буквальное исполнение приводит к срыву всего производственного процесса. И если вам говорят, что вам по нормам не положены ни усиленная вентиляция, ни респираторы, ни более частая уборка, то и работайте как положено, и лишней работы не делайте. Ваш работодатель, если заказ есть, а новых людей быстро найти не сможет, через неделю взвоет, сам метнётся кабанчиком за респираторами и начнёт с вами договариваться. Одних респираторов, конечно, обычно мало. Нужно и систему вентиляции улучшать, и уборку чаще проводить, только тогда риск силикоза и прочих пневмокониозов сведётся до минимума. Но это дело нужно брать на контроль трудового коллектива, а он сплачивается вокруг конкретных действий, первым из которых может быть требование выдачи респираторов. 

Есть, конечно, и другая альтернатива. Терпеть, кашлять, работать, сдохнуть. Вы этого точно хотите? 

Будьте здоровы и не кашляйте! 



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