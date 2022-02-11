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Московский листок

Производители предупредили о подорожании вина на 15%

Опубликовано 11.02.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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3 Россия не на словах, а на деле способствует формированию глобального "пояса добрососедства" https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Россия может остаться без консула в Нью-Йорке

5 В Россию по амнистии смогут вернуться более 120 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана

6 Жириновский, привившийся 8 раз, госпитализирован в ЦКБ с коронавирусом

7 В Перми малоимущим будут давать бесплатно набор с консервами, мылом, туалетной бумагой 1 раз в год

8 Россияне вошли в число самых несчастных потребителей Европы https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Ответом на предложение Пескова разобраться стала травля уволенной учительницы в СМИ https://forum-msk.org/material/news/1...



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Производители предупредили о подорожании вина на 15%
Производители предупредили о подорожании вина на 1...
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