Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Абсолютное большинство учителей в России имеют оклад ниже МРОТ https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Производители предупредили о подорожании вина на 15% из-за маркировки
3 Россия не на словах, а на деле способствует формированию глобального "пояса добрососедства" https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Россия может остаться без консула в Нью-Йорке
5 В Россию по амнистии смогут вернуться более 120 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана
6 Жириновский, привившийся 8 раз, госпитализирован в ЦКБ с коронавирусом
7 В Перми малоимущим будут давать бесплатно набор с консервами, мылом, туалетной бумагой 1 раз в год
8 Россияне вошли в число самых несчастных потребителей Европы https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Ответом на предложение Пескова разобраться стала травля уволенной учительницы в СМИ https://forum-msk.org/material/news/1...
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