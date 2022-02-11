Путин опять вернулся к спящей красавице

Президент России Владимир Путин объяснил свое заявление про Украину, сделанное после встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

На пресс-конференции после переговоров лидеров двух стран, состоявшихся в понедельник, Путин заявил, что Киев подписал Минские соглашения и обязан их выполнять. "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — сказал он тогда.

Теперь он сообщил, что эта фраза не имела никакого "личного измерения".

То есть пристроился он не к Макрону, не к его супруге и даже не к Зеленскому (который тоже успел отреагировать, и тоже как-то неубедительно), а в обще гуманитарном плане - просто пристроился и "спи, моя красавица".

"Вопрос только в том, что когда мы слышим от главы государства такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции по безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать", — заявил Путин.

Вы что-то поняли? И я не понял. Что "не тот формат"? Пристраиваться с целью обеспечить крепкий и продолжительный сон?

Что-то они там все недоговаривают...

Нет, чтоб четко ответить - да, было дело. Или нет, не было.И как звать-то ее, красавицу?

Видать, зацепило мужика, сильно зацепило.