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Московский листок

Помочь Пастернаку может только Тарантино

Опубликовано 11.02.2022 в разделе комментариев 0

кино тарантино пастернак

Жители города Касимов Рязанской области записали видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино, в котором попросили помочь спасти дом, который принадлежал дяде Бориса Пастернака - главврачу местной больницы Осипу Кауфману. По одной из версий, именно он являлся прототипом доктора Живаго.

Ролик был опубликован на YouTube 10 февраля — в день рождения писателя.

Касимовцы несколько раз обращались с просьбой к местным властям отремонтировать знаковый дом, чтобы сделать его музеем, но все безрезультатно.

Они рассказали, что им «стыдно» обращаться к режиссеру, который любит творчество писателя, но «чиновники не оставили им выбора».

«Уважаемый мистер Тарантино! Мы знаем вашу любовь к русской литературе. Знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Пастернаку. Хотим превратить этот дом в музей. Нам стыдно обращаться за помощью к вам, но местные власти не оставили нам выбора. Все наши обращения оказались безрезультатными. Обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», — говорят жители в ролике.

Активисты пригласили режиссера приехать «в гости» после реконструкции дома, в котором в 1920-х жил Пастернак.

В 2004 году Тарантино приезжал в Москву на 26-й Московский кинофестиваль. Тогда же он посетил Переделкино, чтобы оказаться у могилы Пастернака.

Позже в интервью Тарантино говорил, что стихи Пастернака знает наизусть с детства и что он – его литературный кумир.

 



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