Депутат Рашкин начал подготовку к выборам

КПРФ не намерена отказываться от участия подследственного депутата Госдумы Валерия Рашкина в предстоящей предвыборной кампании в Москве.

Опальный депутат продолжает руководить подготовкой к муниципальным выборам, которые пройдут в столице осенью и «участвует во всех заседаниях предвыборного штаба». В партии подчеркивают, что речи о смене лидера перед избирательной кампанией не идет.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил изданию, что в январе президиум ЦК партии обсуждал ситуацию с подготовкой к муниципальным выборам и решил, что в связи с наложенными на Валерия Рашкина ограничениями члены президиума будут оказывать московскому отделению активное содействие. «В этой работе будут участвовать, в частности, Николай Зубрилин и Денис Парфенов. Пока законодательство не требует от КПРФ смены главы отделения»,— отметил Новиков.

Согласно решению суда, Рашкин не имеет права работать по ночам, а также пользоваться телефоном и интернетом.

По словам депутата Парфенова, на данный момент партийцы прорабатывают стратегии и программы, чтобы у всех кандидатов был единый агитационный стиль, будут призывать избирателей голосовать традиционным способом на участках, а не в интернете.