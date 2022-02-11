16-летнему подростку из Канска дали 5 лет

В Канске суд приговорил 16-летнего подростка Никиту Уварова к пяти годам колонии и штрафу 30 тыс руб за планы взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. Его обвинили в прохождении обучения для реализации террористической деятельности.

Два других подростка, которые проходили подсудимыми, получили условные сроки.

Ребят задержали в 2020 году за расклейку политических листовок — на тот момент им было по 14 лет.

Никита Уваров с самого начала отрицал обвинения в свой адрес. Остальные сначала дали признательные показания, но затем от своих слов отказались. Адвокат Антон Колосов по этому поводу сказал, что обвинение строится на их признаниях, а получены они были «недопустимым путем».

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