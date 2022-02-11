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Московский листок

Россияне рассказали, сколько накопили на черный день

Опубликовано 11.02.2022 в разделе комментариев 1

капитализм рабочий
Россияне рассказали, сколько накопили на черный день

Накоплениями на черный день обладают свыше 79% россиян, однако большинство из них смогут прожить, пользуясь финансовой подушкой, не более трех месяцев. К такому выводу в результате исследования пришли эксперты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» совместно с исследовательским центром А2.

58,5% участников исследования смогли отложить на черный день только до 100 тысяч рублей. Сумма, которая в Германии меньше минимальной зарплаты, у нас - последняя надежда. Да и она есть не у всех.

38% респондентов заявили о наличии накоплений в размере от 100 до 300 тыс. рублей. У 2% опрошенных такие накопления достигают размера от 300 тыс. до 1 млн рублей. И лишь 1,5% россиян во время опроса признались в том, что накопили больше 1 млн рублей.

При таком объеме накоплений практически каждый, кто доживает до пенсии, становится нищим. А половина - нищие и до пенсионного возраста.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Помни кто твой враг написал 11.02.2022 11:29
Начались учения. Вот они деньги России. Расследование навального это одна миллионная в стоимостном выражении от денег уже потраченных на танки, пушки и ракеты. Причем дворец Путина можно использовать под пионерский лагерь или гостиницу, а Это Вооружение выброшенные на помойку деньги на пенсию и медицину, на хорошие продукты без пальмового масла и не китайские автомобили.
Кто это придумал!?
Провокатор Анатолий Юрьевич Баранов, как и его кумир Ленин, втравливает нас в глупости, в войну и надеется построить социализьм Баранова.
Нет войне! Провокаторов к стенке!
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