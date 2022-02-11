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Московский листок

В рейтинге демократии Россия оказалась между Эфиопией и Нигером

Опубликовано 11.02.2022 в разделе комментариев 0

россия демократия
В рейтинге демократии Россия оказалась между Эфиопией и Нигером

В 2021 году Россия стала еще менее демократической страной, чем ранее, заняв 124-ю позицию в рейтинге из 167 стран, оказавшись между Эфиопией и Нигером, говорится в докладе британской аналитической компании Economist Intelligence Unit.

"И без того скромный балл 3,31, полученный в 2020 году, упал до 3,24 из-за того, что режим Владимира Путина еще сильнее стал подавлять оппозицию, СМИ и независимые организации", - отмечают авторы исследования.

Еще менее благоприятная ситуация сложилась в Беларуси, которая с оценкой 2,41 оказалась на 146-м месте между Суданом и Гвинеей. Год назад эта страна еще обладала чуть более высоким баллом - 2,59.

Как РФ, так и Беларусь, а также Азербайджан, где уже создана наследственная монархия, и все государства Центральной Азии характеризуются как "авторитарные режимы". Наиболее заметное ухудшение показателей в регионе зафиксировано в Кыргызстане, который за год опустился на восемь позиций в рейтинге и теперь определяется как "авторитарный режим" вместо "гибридного режима". Его оценка снизилась с 4,21 в 2020 году до 3,62.

Казахстан также опустился в рейтинге до 128-го места, и классифицируется как "авторитарный режим". Его оценка скатилась с 3,14 до 3,08 балла.

 



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