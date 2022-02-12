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Московский листок

В полном соответствии с новым законом об эвакуации - переехать в пункт временного размещения и там ждать

Опубликовано 12.02.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
В полном соответствии с новым законом об эвакуации - переехать в пункт временного размещения и там ждать

11 февраля 2022 г. перед администрацией Ростова –на-Дону прошел пикет, организованный жильцами дома по адресу Переулок Кривошлыковский, д. 4. Были развернуты плакаты: «Кривошлыковский, 4. Сносу - нет, ремонту да», «Остановите беспредел, сохраните дом». Чем люди недовольны? Разберем подробно.

Уже давно на слуху закон об эвакуации. С прошлого года обсуждается - зачем он нужен, как должен применяться и какие злоупотребления возможны. К настоящему времени обсуждения стали излишни. Закон уже применяется, причём, именно так, как и предполагалось.

Итак, переулок Кривошлыковский, д. 4. В этом доме образовалась трещина. Давно. И не угрожала никому совсем. Власти в ответ на жалобы жильцов (а жаловались те с 2010 года) поставили дом в очередь на капремонт и этим ограничились.

А потом раз и трещина превратилась в угрозу. Почему? Есть такое предположение, что площадь, на которой стоит дом, срочно понадобилась под застройку. После трёх экспертиз (проведённых без уведомления жильцов) дом превратился из подлежащего ремонту в подлежащий расселению. Жильцы подали в суд. Проиграли суд первой инстанции. Выиграли суд второй инстанции (решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение). А тут и новый закон подоспел.

31 января 2022 года людям объявили, что они должны немедленно переселяться в связи с угрозой обрушения здания. В полном соответствии с новым законом об эвакуации. Потребовали от жителей переехать в пункт временного размещения и там ждать. Пригрозили административной ответственностью в случае отказа.

1 февраля возле дома появился сборный эвакуационный пункт. На базе автобуса. Неплохое изменение жилищных условий. Не находите? Встретив непонимание данной инициативы, городские власти немножко «расщедрились» и начали предлагать жильцам уже не пункт временного размещения, а жильё в маневренном фонде по адресу Улановский 15. Правда, во-первых, с «некоторым» уплотнением, во-вторых, с непонятными перспективами:

«В 2-х комнатную предложено въезжать по 2 семьи, в 3-х комнатные, по три семьи. Срок? Не известен! Документы? Не известно! Когда компенсации? Не известно! Когда иные квартиры? Не известно?» - так отозвались в интернете жильцы о новой идее городских властей.

Также жильцы пообщались со старшим дома по адресу Улановский 15 и узнали об этом доме очень много приятного. А именно — данный дом находится не только максимально далеко от центра Ростова, но и максимально близко к городскому коллектору. Результат – зловоние все тёплые месяцы. Кроме этого, в доме обитает огромное количество тараканов и мышей.

В общем, жильцы съезжать отказывались, ещё обвесили дом плакатами, а также обращениями к президенту РФ и выложили историю о происходящем в интернет. Ну, и естественно, установили перед домом круглосуточный пост. Так что приехавшим отрезать дом газовщикам пришлось уехать обратно.

Скандал в итоге получился знатный. Даже Бастрыкин заявил, что ведёт проверку данной ситуации.

После этого прямого давления на жильцов стало поменьше. МЧС наконец провели работу по укреплению подъезда. 3 февраля в администрации Пролетарского района состоялся Круглый стол (с участием городской администрации), на котором жильцам наконец было объявлено, что они имеют право на переселение или выкуп жилья, что в данный момент этот вопрос обсуждается и по принятию решения жильцам будет сообщено. Также по квартирам были отправлены эксперты-оценщики для определения размеров компенсации исходя, да из всего, включая ремонт в квартире.

Сразу встаёт вопрос — в таких случаях компенсация рассчитывается исходя из площади квартир и цены площади в данном месте. Оценка ремонта и состояния квартиры – что это за ноу-хау? Часть жильцов заявила, что оценщиков не пустит. Про их квартиры было сказано, что их оценят по документам. Снова встаёт вопрос — если можно оценить по документам, то зачем оценщики в квартирах?

Есть мнение, что таким образом администрация хочет сбить цену. (Можно вспомнить ростовских погорельцев, получивших компенсацию только после трёх лет борьбы, да и то не в полном объёме).

Есть мнение, что администрация хочет потянуть время, подождать пока всё утихнет и снова попытаться выселить жителей дома внаглую. Если учесть, что в настоящее время чиновники угрожают жильцам, что будут преследовать их (жильцов) через прокуратуру, за то что они (жильцы) выставили в интернет видеоролики, дискредитирующие работу администрации Пролетарского района и администрации Ростова-на-Дону; если учесть, что на депутата городской думы Наталью Оськину, активно поддерживающую жильцов дома, уже поступила жалоба в комиссию городской думы по этике, то есть серьёзные основания полагать, что администрация планирует сначала подавить сопротивление, а потом начать новую чрезвычайную атаку.



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