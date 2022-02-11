Цены на продукты могут еще подскочить из-за подорожания кредитов #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Рязанцы попросили Квентина Тарантино отремонтировать «Дом Пастернака» https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Путин опять вернулся к спящей красавице https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Депутат Рашкин начал подготовку к выборам https://forum-msk.org/material/news/1... 4 16-летнему подростку из Канска дали 5 лет колонии за планы взорвать здание ФСБ в Minecraft https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Каждый шестой гражданин Киргизии работает в России 6 Цены на продукты могут еще подскочить из-за подорожания кредитов для аграриев 7 «Газпром» потратит 137 млн рублей на офис для Миллера. Офис нужен на пять дней 8 Россияне рассказали, сколько накопили на черный день 9 В рейтинге демократии Россия оказалась между Эфиопией и Нигером https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться