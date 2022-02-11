Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Рязанцы попросили Квентина Тарантино отремонтировать «Дом Пастернака» https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Путин опять вернулся к спящей красавице https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Депутат Рашкин начал подготовку к выборам https://forum-msk.org/material/news/1...
4 16-летнему подростку из Канска дали 5 лет колонии за планы взорвать здание ФСБ в Minecraft https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Каждый шестой гражданин Киргизии работает в России
6 Цены на продукты могут еще подскочить из-за подорожания кредитов для аграриев
7 «Газпром» потратит 137 млн рублей на офис для Миллера. Офис нужен на пять дней
8 Россияне рассказали, сколько накопили на черный день
9 В рейтинге демократии Россия оказалась между Эфиопией и Нигером https://forum-msk.org/material/news/1...
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